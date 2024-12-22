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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 12 оценок

Square Enix поделилась новыми скриншотами PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth

AceTheKing
Новости
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Компания Square Enix поделилась новыми скриншотами из предстоящей PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth.

PC-версия получит улучшенные текстуры, поддержку DLSS и ряд других улучшений - игра уже доступна для предзаказа. Final Fantasy 7 Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр в этом году: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 92/100, а от пользователей - 8.9/10.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PC состоится уже 23 января. Так же игра доступна на PS5.

19
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
SOLUS5678

Красиво!!!.

5
User_200

Единственная студия которая не прогнулась под БЛМ.

2
Kenn1y

Почему единственная, как минимум из старых Capcom есть.

3
Sider999

Да? А это?

3
Sider999

Да и к тому же она из года в год только одни и те же игры переиздаёт, редко выпуская что-то новое.

0
Pahant0Ss

они выступали издателем вот этого шедевра

10
Саня Шарапов

Зато прогнулись под других.

0