Square Enix поделилась новыми скриншотами PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth

Компания Square Enix поделилась новыми скриншотами из предстоящей PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth.
PC-версия получит улучшенные текстуры, поддержку DLSS и ряд других улучшений - игра уже доступна для предзаказа. Final Fantasy 7 Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр в этом году: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 92/100, а от пользователей - 8.9/10.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PC состоится уже 23 января. Так же игра доступна на PS5.
Красиво!!!.
Единственная студия которая не прогнулась под БЛМ.
Почему единственная, как минимум из старых Capcom есть.
Да? А это?
Да и к тому же она из года в год только одни и те же игры переиздаёт, редко выпуская что-то новое.
они выступали издателем вот этого шедевра
Зато прогнулись под других.