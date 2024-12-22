Square Enix поделилась новыми скриншотами PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth

Компания Square Enix поделилась новыми скриншотами из предстоящей PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth.

PC-версия получит улучшенные текстуры, поддержку DLSS и ряд других улучшений - игра уже доступна для предзаказа. Final Fantasy 7 Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр в этом году: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 92/100, а от пользователей - 8.9/10.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PC состоится уже 23 января. Так же игра доступна на PS5.