Square Enix показала разные пресеты графики в новом трейлере ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix представила новый трейлер, посвященный PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. В ролике продемонстрированы графические пресеты игры: минимальные, рекомендуемые и ультра. Это позволяет игрокам заранее оценить, как будет выглядеть игра на различных конфигурациях компьютеров.

Разработчики также подтвердили, что игра прошла верификацию для Steam Deck, что сделает её доступной для владельцев портативной консоли.

Final Fantasy VII Rebirth впервые была выпущена для PlayStation 5 29 февраля 2024 года, где получила положительные отзывы за визуальную часть и захватывающий сюжет. Теперь игроки на ПК смогут насладиться этой историей уже 23 января 2025 года, когда игра станет доступна в Steam и Epic Games Store.