Square Enix показала разные пресеты графики в новом трейлере ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix представила новый трейлер, посвященный PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. В ролике продемонстрированы графические пресеты игры: минимальные, рекомендуемые и ультра. Это позволяет игрокам заранее оценить, как будет выглядеть игра на различных конфигурациях компьютеров.
Разработчики также подтвердили, что игра прошла верификацию для Steam Deck, что сделает её доступной для владельцев портативной консоли.
Final Fantasy VII Rebirth впервые была выпущена для PlayStation 5 29 февраля 2024 года, где получила положительные отзывы за визуальную часть и захватывающий сюжет. Теперь игроки на ПК смогут насладиться этой историей уже 23 января 2025 года, когда игра станет доступна в Steam и Epic Games Store.
Единственная крупная игра 25 года без русика. С русским я бы купил, а так не собираюсь.
Перевод сделают за год и купишь уже по скидкам в следующий нг.
честно не понимаю почему некоторые не готовы во что то играть если нет перевода на русский. Я практически всегда ставлю оригинал озвучку + субтитры. Может конечно потому что лингвистический закончил, но не суть.
Из последнего Black myth вообще китайский язык поставил.
вот такая же история. что прошлую часть не купил без русского (задонил переводчикам), что эту у хатаба возьму погонять. сволочи сквари. 2 игры жду ккд2 и финалку эту, купил в итоге ток ккд2.
Ещё вышла Dynasty of Warriors: Origins, она тоже без русификатора
тут как и в оригинале будет белый экран да?
Ты о чем?
Системки ощутимо выше ремейка, который та же 2060 на максималке тянула🤔
Надо смотреть на оптимизацию, у SE PC-порты ужасны.