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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.8 46 оценок

Square Enix показала разные пресеты графики в новом трейлере ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth

butcher69
Новости

Square Enix представила новый трейлер, посвященный PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. В ролике продемонстрированы графические пресеты игры: минимальные, рекомендуемые и ультра. Это позволяет игрокам заранее оценить, как будет выглядеть игра на различных конфигурациях компьютеров.

Разработчики также подтвердили, что игра прошла верификацию для Steam Deck, что сделает её доступной для владельцев портативной консоли.

Final Fantasy VII Rebirth впервые была выпущена для PlayStation 5 29 февраля 2024 года, где получила положительные отзывы за визуальную часть и захватывающий сюжет. Теперь игроки на ПК смогут насладиться этой историей уже 23 января 2025 года, когда игра станет доступна в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DemandingRufus

Единственная крупная игра 25 года без русика. С русским я бы купил, а так не собираюсь.

13
Nrk-27

Перевод сделают за год и купишь уже по скидкам в следующий нг.

0
romero52

честно не понимаю почему некоторые не готовы во что то играть если нет перевода на русский. Я практически всегда ставлю оригинал озвучку + субтитры. Может конечно потому что лингвистический закончил, но не суть.

Из последнего Black myth вообще китайский язык поставил.

-7
YouCantStopMe

вот такая же история. что прошлую часть не купил без русского (задонил переводчикам), что эту у хатаба возьму погонять. сволочи сквари. 2 игры жду ккд2 и финалку эту, купил в итоге ток ккд2.

0
Jarvis666

Ещё вышла Dynasty of Warriors: Origins, она тоже без русификатора

0
JohnTornton

тут как и в оригинале будет белый экран да?

0
Jestеr

Ты о чем?

0
Jestеr

Системки ощутимо выше ремейка, который та же 2060 на максималке тянула🤔

0
RPG fan of games

Надо смотреть на оптимизацию, у SE PC-порты ужасны.

1