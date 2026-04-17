Square Enix представила обновленную фигурку Тифы к релизу FF7 Rebirth на Xbox и Switch 2

Компания Square Enix открыла предварительные заказы на новую фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy 7 Rebirth, которая пополнит линейку Play Arts SHIN.

Релиз обновленной модели Play Arts KAI запланирован на конце августа 2026 года. За 26 400 иен (~12 650 рублей) коллекционеры получат обновленную анатомию бедер для более естественных поз и подвижные зрачки. Особое внимание уделили деталям: теперь носки персонажа выполнены из настоящей ткани, а не из пластика. Это значительный шаг вперед по сравнению с первым изданием.

В данный момент проект представлен в Steam и Epic Games Store, а также на консоли PS5. Релиз для Xbox Series X|S и Switch 2 запланирован на 3 июня 2026 года. Версия для Xbox получит поддержку функции Play Anywhere, что позволит пользователям запускать игру на ПК без дополнительной платы.