Square Enix раскрыла детали расширенного саундтрека Final Fantasy 7 Rebirth

Компания Square Enix подтвердила, что релиз издания "Final Fantasy 7 Rebirth Original Soundtrack Plus" состоится 1 апреля 2026 года. Альбом на пяти дисках уже доступен для предзаказа по цене $54.99 (примерно 4 460 рублей ). На официальном сайте можно прослушать превью всех 133 композиций, которые не вошли в стандартное издание саундтрека.

В дополнение к анонсу разработчики выпустили свежий промо-трейлер.

Rebirth является второй частью амбициозного ремейка классической RPG. История продолжает приключения Клауда и его спутников после их ухода из Мидгара и охватывает события вплоть до Забытой столицы. В погоне за Сефиротом к отряду присоединяются новые союзники, такие как Юффи и Кэт Си.

Сейчас FF7 Rebirth доступна на PS5 и ПК (Steam, EGS). Глобальное расширение списка платформ намечено на 3 июня 2026 года: проект станет доступен на Nintendo Switch 2, а также на Xbox Series X|S. Версия для Xbox также будет поддерживать функцию Play Anywhere, позволяя играть на консоли и ПК с общим прогрессом.