Square Enix уже начала работать над портами Final Fantasy 7 Rebirth и Part 3 для Switch 2

В честь выхода Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Switch 2, директор Final Fantasy 7 Rebirth подтвердил, что работа по портированию второй части трилогии FF7 на консоль Nintendo уже началась.

Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi) сообщил в интервью Nintendo, что он пока не может делиться подробностями, но работа по портированию Final Fantasy 7 Rebirth и Part 3, у которой еще нет официального названия, на Switch 2 идет одновременно с другими платформами.

«Я не могу поделиться большим количеством информации о будущих играх, но могу заверить игроков, что мы работаем не только над второй частью серии, Final Fantasy 7 Rebirth, но и над третьей игрой для Nintendo Switch 2».

Разработчик также заверил фанатов FF, что с точки зрения игрового процесса порты для Switch 2 не будут отличаться от других версий, поскольку он хочет избежать путаницы среди потребителей по поводу того, какая платформа является идеальным местом для игр.

«Чтобы успокоить фанатов, которые хотят играть в эти игры на Nintendo Switch 2: у меня есть личное правило — я не хочу делать разные версии своих игр или предлагать разный игровой опыт только потому, что они выходят на разных платформах. Это может сбить игроков с толку, и они могут задаться вопросом, какую версию игры лучше купить. Именно этого я и хочу избежать. Версии для Nintendo Switch 2 разработаны таким образом, что геймплей практически не отличается от версий для других платформ, поэтому я надеюсь, что это успокоит владельцев Nintendo Switch 2».