Тифа опять популярнее всех: главные итоги 2025 года для геймеров от популярного сайта для взрослых

Gutsz Gutsz

Пока игровая индустрия замерла в ожидании церемонии The Game Awards, а критики ломают копья в спорах об «Игре года», другой, не менее влиятельный гигант развлечений подводит свои, куда более откровенные итоги. Статистика Pornhub давно стала своеобразным культурным барометром, безошибочно определяющим, какие персонажи и вселенные действительно запали в душу (и не только) мировому сообществу. 2025 год принес смену лидеров, возвращение вечной классики и несколько весьма неожиданных открытий.

Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию

Главным событием в категории видеоигр стала смена эпох. Fortnite, удерживавшая корону самой популярной игры по поисковым запросам на протяжении пяти лет, внезапно уступила свой трон. Лидером 2025 года стала Genshin Impact, популярность которой продолжает расти. Тройку лидеров замыкает вечнозеленый Minecraft, который смог подняться на две строчки вверх, потеснив Pokémon и Overwatch. Также стоит отметить резкий взлет новинки — шутер Marvel Rivals сходу ворвался в топ-10, заняв шестое место.

Однако самым удивительным фактом в отчете стало полное отсутствие в топах игры Stellar Blade и ее главной героини Евы. Учитывая агрессивную маркетинговую кампанию проекта, построенную вокруг привлекательной внешности протагонистки, и громкий успех игры в продажах на ПК, её отсутствие в списках самых популярных запросов выглядит как минимум неожиданно. Похоже, геймеры остались верны проверенной годами классике и андроиду 2B из NieR: Automata, которая вновь вернулась в чарты.

В категории кино и поп-культуры бал правят вечные франшизы: «Звездные войны» заняли первое место, а Человек-паук поднялся на вторую строчку благодаря всплеску интереса к косплею. А вот Харли Квинн начала терять позиции, опустившись на четвертое место.

Краткие итоги геймерских запросов 2025 года:

  • Топ видеоигр:
    Genshin Impact (+1)
    Fortnite (-1)
    Minecraft (+2)
    Overwatch
    Pokémon (-2)
  • Топ персонажей видеоигр:
    Тифа Локхарт (Final Fantasy)
    Лара Крофт (Tomb Raider)
    Чун-Ли (Street Fighter)
    D.Va (Overwatch)
    Ада Вонг (Resident Evil)

Для всех любителей клубнички и подведения итогов года, напомним, что у нас стартовало финальное голосование за лучшие игры. В числе категорий, как раз есть одна, которая точна вас не оставит равнодушным. Проголосовать можно здесь.

Игры года 2025 - финальное голосование началось!
Комментарии:  13
endg

Вот это поворот

5
создатель русского репа

депутатам нужно было отсмотреть весь нетрадиционный материал, чтобы выявить нарушение духовных скреп

1
FamousAdriel

за счёт южных регионов держим планку

Кроллег

Майнкрафт поменялся местами с покемонами обогнав их? Не, ну даже покемонов я понять мог, там есть простор для фантазии. Но майн?

2
Олег Шандер

Тоже есть простор для фантазии. Там же скины меняешь да и всё, вот с покемонами... вот тут даже я в шоке

Кроллег Олег Шандер

Там на одном Гардевоире половина фандома держится. А так же есть персонажи и хуманизации. Ну и, не будем скрывать, фуррятины тоже полно.

1
Kamishini1993

Среди всех женщин один мужской персонаж в топе по играм

2
MNM 777
2
BattleEffect
Лидером 2025 года стала Genshin Impact, популярность которой продолжает расти

Почему? Что за бред...

1
ratte88

Китайцев 1.5 лярда, хуль думать.

1
ratte88
Однако самым удивительным фактом в отчете стало полное отсутствие в топах игры Stellar Blade и ее главной героини Евы

Тоже удивлён. Ещё удивлён 2Б так низко находится. Качественного контента с ней куда больше.
И если от дрочки не ослен, то ещё Эшли из резика не вижу. Тоже странно.

2BLaraSex

Там результаты уже лет 10 не меняются, как будто одни и те же люди сидят. А Ева должна в следующем году появиться, ее модельку только летом с выходом на PC смогли извлечь и начали клепать ролики. По той же причине нет девок из хайпанувшей Экспедиции 33.

Эдмон Дантес

С лета 24 года с ней 3d ролики есть, от разных авторов. Просто до выхода на ПК она очень малопопулярна была, да и сейчас не сказать, что популярна.