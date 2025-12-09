Тифа опять популярнее всех: главные итоги 2025 года для геймеров от популярного сайта для взрослых

Пока игровая индустрия замерла в ожидании церемонии The Game Awards, а критики ломают копья в спорах об «Игре года», другой, не менее влиятельный гигант развлечений подводит свои, куда более откровенные итоги. Статистика Pornhub давно стала своеобразным культурным барометром, безошибочно определяющим, какие персонажи и вселенные действительно запали в душу (и не только) мировому сообществу. 2025 год принес смену лидеров, возвращение вечной классики и несколько весьма неожиданных открытий.

Главным событием в категории видеоигр стала смена эпох. Fortnite, удерживавшая корону самой популярной игры по поисковым запросам на протяжении пяти лет, внезапно уступила свой трон. Лидером 2025 года стала Genshin Impact, популярность которой продолжает расти. Тройку лидеров замыкает вечнозеленый Minecraft, который смог подняться на две строчки вверх, потеснив Pokémon и Overwatch. Также стоит отметить резкий взлет новинки — шутер Marvel Rivals сходу ворвался в топ-10, заняв шестое место.

Однако самым удивительным фактом в отчете стало полное отсутствие в топах игры Stellar Blade и ее главной героини Евы. Учитывая агрессивную маркетинговую кампанию проекта, построенную вокруг привлекательной внешности протагонистки, и громкий успех игры в продажах на ПК, её отсутствие в списках самых популярных запросов выглядит как минимум неожиданно. Похоже, геймеры остались верны проверенной годами классике и андроиду 2B из NieR: Automata, которая вновь вернулась в чарты.

В категории кино и поп-культуры бал правят вечные франшизы: «Звездные войны» заняли первое место, а Человек-паук поднялся на вторую строчку благодаря всплеску интереса к косплею. А вот Харли Квинн начала терять позиции, опустившись на четвертое место.

Краткие итоги геймерских запросов 2025 года:

Топ видеоигр:

Genshin Impact (+1)

Fortnite (-1)

Minecraft (+2)

Overwatch

Pokémon (-2)

Тифа Локхарт (Final Fantasy)

Лара Крофт (Tomb Raider)

Чун-Ли (Street Fighter)

D.Va (Overwatch)

Ада Вонг (Resident Evil)

