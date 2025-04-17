В Final Fantasy 7 Rebirth для ПК могут появиться новые игровые персонажи

Видео, которое было опубликовано на канале D3DNieR, показывает Турков Рено и Руда, контролируемых игроком, со всеми их способностями в битвах с боссами. Хотя очевидно, что для надлежащей реализации еще многое предстоит сделать, поскольку голос Рено не работает, а каждая уникальная способность двух персонажей не требует ATB, оба персонажа уже работают замечательно хорошо, что весьма впечатляет.
После выхода на ПК в начале этого года, множество Final Fantasy VII Rebirth были выпущены онлайн, представляя улучшения и новые функции, недоступные в ванильной игре, такие как возможность увеличить лимит размера группы более трех участников и добавить временных персонажей, таких как Зак и Сефирот, в группу, что делает их играбельными за пределами небольших сегментов, которые им положено в ванильной игре. Этот мод группы также позволяет игрокам добавлять Сида и Винсента в группу, хотя эти два персонажа неиграбельны, поскольку у них нет набора приемов, проблема, которая приводит к сбою игры всякий раз, когда они добавляются в группу фронта.
Final Fantasy VII Rebirth теперь доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.
Я очень надеюсь что в третьей части ремейка они будут играбельные, завезут подводную лодку и добавят боссов в виде оружия, рубиновое, изумрудное и т.д., жаль что разведение чокобо не сделали в оригинале было очень круто их разводить, выводить различные породы, кормить специальными травами что бы увеличить различные характеристики, тем более что в ремейках различных гонок на чокобо просто в разы больше.
Ну в оригинале разведение появилось только на 3ьем диске,мб тут так же сделают в 3 части. Запарная была штука,особенно вывод золотого,чтобы добраться до рыцарей круга)
Я только недавно ванильную Steam-версию оригинала прошел, и вот один из боссов там, - то самое Emerald Weapon, - это прям жесть лютая))) Без редактирования сохраненки я с этой штукой так и не справился, и проходить его без читов - даже не представляю как, и сколько тыс. попыток на это надо))) Чуть ли не любая атака с его стороны - это сразу вся партия "выкашивается" моментально. При это у него самого 1 000 000 HP (это не шутка - посмотрел гайд, это реально так). И "вынести" его нужно за 20 минут, т.к. таймер сразу на экране появляется... Впрочем, даже этого времени много, т.к. всю твою партию (будь она хоть 99 ЛВЛ вся) он выносит чуть более, чем за 1 минуту)))) Вот это реально жесть! Причем я на него и наткнулся-то случайно: на подлодке куда-то поплыл и встретил эту махину))