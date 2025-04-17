В Final Fantasy 7 Rebirth для ПК могут появиться новые игровые персонажи

Видео, которое было опубликовано на канале D3DNieR, показывает Турков Рено и Руда, контролируемых игроком, со всеми их способностями в битвах с боссами. Хотя очевидно, что для надлежащей реализации еще многое предстоит сделать, поскольку голос Рено не работает, а каждая уникальная способность двух персонажей не требует ATB, оба персонажа уже работают замечательно хорошо, что весьма впечатляет.

После выхода на ПК в начале этого года, множество Final Fantasy VII Rebirth были выпущены онлайн, представляя улучшения и новые функции, недоступные в ванильной игре, такие как возможность увеличить лимит размера группы более трех участников и добавить временных персонажей, таких как Зак и Сефирот, в группу, что делает их играбельными за пределами небольших сегментов, которые им положено в ванильной игре. Этот мод группы также позволяет игрокам добавлять Сида и Винсента в группу, хотя эти два персонажа неиграбельны, поскольку у них нет набора приемов, проблема, которая приводит к сбою игры всякий раз, когда они добавляются в группу фронта.

Final Fantasy VII Rebirth теперь доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.