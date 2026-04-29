В Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 наблюдается падение частоты кадров до 19 к/с даже с графическими урезаниями

Демоверсия Final Fantasy 7 Rebirth была выпущена для Nintendo Switch 2 и Xbox Series, позволяя игрокам пройти первые две главы игры и перенести свой прогресс в полную версию, которая выйдет 3 июня. Первые изображения порта выглядели многообещающе, но более тщательный анализ показал, что аппаратное обеспечение Nintendo испытывает трудности с поддержанием целевых 30 к/с в определённые моменты, даже с графическими урезаниями, применяемыми Square Enix.

В сравнительном видео, опубликованном на YouTube каналом GVG, версия для PS5 в режиме производительности сопоставляется с демоверсией, запущенной на Switch 2. В целом, результат приемлем, учитывая характеристики консоли, но он выявляет компромиссы, на которые пришлось пойти Square Enix, такие как удаление некоторых элементов и агрессивное подтягивание объектов, которые появляются в различных ситуациях на протяжении всего игрового процесса.

Наиболее критическим моментом, выявленным в анализе, является падение производительности во время исследования Калма, области с высокой плотностью NPC на экране. В этом сценарии частота кадров падает до минимума в 19 к/с, что значительно ниже целевого показателя в 30 FPS. Причина кроется в ограничениях процессора Switch 2, что и так ожидалось, учитывая особенности оборудования, но всё же вызывает разочарование. Возможным решением для финальной версии могло бы стать дальнейшее снижение плотности NPC в этих областях для стабилизации производительности.

Хорошая новость в том, что просадки частоты кадров, похоже, ограничиваются исследованием мира. В анализе боя против Хранителя Материи частота кадров временами колеблется ниже 30 к/с, но никогда не настолько сильно, чтобы существенно повлиять на игровой процесс. Однако, поводом для беспокойства остаются более интенсивные сражения, которые встречаются на протяжении всей игры, полные частиц и тяжёлых визуальных эффектов, которые должны быть особенно требовательны к аппаратному обеспечению консоли.