В Final Fantasy 7 Rebirth появился вид от первого лица благодаря моду

Исследование открытого мира Final Fantasy 7 Rebirth стало более захватывающим, чем когда-либо, благодаря недавно выпущенному моду, добавляющему вид от первого лица.

Этот новый мод, разработанный S3ik3n и доступный для загрузки, позволяет игрокам исследовать открытый мир с видом от первого лица, причем камера автоматически возвращается к виду от третьего лица во время боя для сохранения играбельности. К сожалению, невозможно пройти всю игру от первого лица, даже вне боя, так как в некоторых областях камера иногда возвращается к виду от третьего лица. Тем не менее, это отличный мод для тех, кто ищет большего погружения, как показано на скриншотах ниже.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5.