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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 270 оценок

В Final Fantasy 7 Rebirth появился вид от первого лица благодаря моду

monk70
Новости

Исследование открытого мира Final Fantasy 7 Rebirth стало более захватывающим, чем когда-либо, благодаря недавно выпущенному моду, добавляющему вид от первого лица.

Final Fantasy 7 Rebirth "Мод на вид от первого лица"

Этот новый мод, разработанный S3ik3n и доступный для загрузки, позволяет игрокам исследовать открытый мир с видом от первого лица, причем камера автоматически возвращается к виду от третьего лица во время боя для сохранения играбельности. К сожалению, невозможно пройти всю игру от первого лица, даже вне боя, так как в некоторых областях камера иногда возвращается к виду от третьего лица. Тем не менее, это отличный мод для тех, кто ищет большего погружения, как показано на скриншотах ниже.

+ ещё 2 картинки

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BigTrain

Этот мод нужен только для того, чтобы любоваться Тифой.

Это мне игра от 3 лица после прожатия 3-х треугольников выдала такой вид )) Намекает на установку мода)

5
ka27

Тифтьками :)

А вообще от первого лица в почти каждой игре бы мод, чтоб всё поближе порасматривать, желательно чтоб и в ВР можно было попутешествовать...

1
Леший3

надо было под юбку 😀😀

0
Пользователь ВКонтакте

Почему Тифа в шортах? // Александр Муравьедов

0
Леший3

кидайте фулл на девок 😀😍

0
Уральский_Мастер

Консольщики заплакали в момент публикации мода.

0
BewitchingBaron

от 1 и от 3 лица - это банальность. Вот если бы запилили мод чтоб играть от 2 или от 4 лица - тогда да.

-4
Pinaev Sergey

И как от з_дницы играть?

0