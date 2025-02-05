В Final Fantasy 7 Rebirth появился вид от первого лица благодаря моду

Исследование открытого мира Final Fantasy 7 Rebirth стало более захватывающим, чем когда-либо, благодаря недавно выпущенному моду, добавляющему вид от первого лица.
Этот новый мод, разработанный S3ik3n и доступный для загрузки, позволяет игрокам исследовать открытый мир с видом от первого лица, причем камера автоматически возвращается к виду от третьего лица во время боя для сохранения играбельности. К сожалению, невозможно пройти всю игру от первого лица, даже вне боя, так как в некоторых областях камера иногда возвращается к виду от третьего лица. Тем не менее, это отличный мод для тех, кто ищет большего погружения, как показано на скриншотах ниже.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5.
Этот мод нужен только для того, чтобы любоваться Тифой.
Это мне игра от 3 лица после прожатия 3-х треугольников выдала такой вид )) Намекает на установку мода)
Тифтьками :)
А вообще от первого лица в почти каждой игре бы мод, чтоб всё поближе порасматривать, желательно чтоб и в ВР можно было попутешествовать...
надо было под юбку 😀😀
Почему Тифа в шортах? // Александр Муравьедов
кидайте фулл на девок 😀😍
Консольщики заплакали в момент публикации мода.
от 1 и от 3 лица - это банальность. Вот если бы запилили мод чтоб играть от 2 или от 4 лица - тогда да.
И как от з_дницы играть?