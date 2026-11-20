Китайская полиция арестовала 13 человек в Шанхае, предположительно причастных к подпольному бизнесу по производству контрафактных фигурок Тифы из Final Fantasy 7. Расследование началось после жалоб потребителей, а изъято товаров на сумму около $300 тыс.

Как сообщает Gamespark, полиция пресекла операцию, в ходе которой было конфисковано товаров примерно на $300 тыс. Расследование началось в мае после обращений обеспокоенных граждан. Выяснилось, что фигурки сделаны из других материалов, чем официальная продукция. После подтверждения незаконности товаров у правообладателя Square Enix полиция установила, что эти компании не имеют разрешения на производство такой продукции.

Внешне подделки были признаны идентичными настоящему мерчу, из-за чего предполагаемое преступление квалифицировали как нарушение прав на официальные товары. Контрафакт выпускался в разных размерах, а некоторые экземпляры стоили дороже оригиналов и были кастомизируемыми.

На фотографиях, сделанных местным изданием Shangguan News (и сопоставленных Automaton), можно увидеть официальную фигурку Тифы рядом с подделкой. Обе изображают Тифу в синем платье, хотя использованные материалы явно различаются.