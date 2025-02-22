Вышла первая версия русификатора от Mognet для Final Fantasy 7: Rebirth

Сегодня состоялся релиз первой версии текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от команды Mognet.

На данный момент русификатор содержит перевод 3 глав и локации "Зелёные луга". Общий прогресс перевода составляет 48%. Пока что шрифты работают корректно только на 2К мониторах (2560х1440) в оконном режиме.

Что ещё предстоит реализовать в переводе: