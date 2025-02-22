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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 364 оценки

Вышла первая версия русификатора от Mognet для Final Fantasy 7: Rebirth

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз первой версии текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от команды Mognet.

На данный момент русификатор содержит перевод 3 глав и локации "Зелёные луга". Общий прогресс перевода составляет 48%. Пока что шрифты работают корректно только на 2К мониторах (2560х1440) в оконном режиме.

Что ещё предстоит реализовать в переводе:

  • Исправить работу шрифтов в полноэкранном режиме;
  • Исправить кернинги для разрешения 1920х1080;
  • Перевести остальные главы;
  • Перевести текстуры если есть;
  • Исправить возможные ошибки/опечатки и баги.
15
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SaintsEagle

Еще +- 3 месяца ждать русик 1.0 версии =с

3
Комментарий удален
jax baron

влияние мирклов всё таки сказывается, и ты наверное с ними спутал так как могнет не занимались прологом 7 финалки

официальные переводы: Русификатор (текст) — mofnor

Русификатор (текст) — The Miracle

Українізатор (текст)

и всё от куда у тебя могнет хз.

0
AceTheKing

Вы путаете Mognet и Miracle.

5
pudovik1704

Балбес,ты в глаза долбишься? Почитай их комментарии людей снизу...

-4
SaintsEagle jax baron

жесть, реально перепутал. Сори

2
jax baron SaintsEagle

всё бывает - норм.

0
Trinity_ExDeath

а мираклы вообще ща занимаются переводом этой игры?

0
I still alive

Да, но только 2 недели назад закрыли сборы, а это значит ещё долго до перевода)

0
Mystik_86

Что-то про шрифты в 4k ничего не сказано...

0