Вышла первая версия русификатора от Mognet для Final Fantasy 7: Rebirth

Сегодня состоялся релиз первой версии текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от команды Mognet.
На данный момент русификатор содержит перевод 3 глав и локации "Зелёные луга". Общий прогресс перевода составляет 48%. Пока что шрифты работают корректно только на 2К мониторах (2560х1440) в оконном режиме.
Что ещё предстоит реализовать в переводе:
- Исправить работу шрифтов в полноэкранном режиме;
- Исправить кернинги для разрешения 1920х1080;
- Перевести остальные главы;
- Перевести текстуры если есть;
- Исправить возможные ошибки/опечатки и баги.
Еще +- 3 месяца ждать русик 1.0 версии =с
влияние мирклов всё таки сказывается, и ты наверное с ними спутал так как могнет не занимались прологом 7 финалки
официальные переводы: Русификатор (текст) — mofnor
Русификатор (текст) — The Miracle
Українізатор (текст)
и всё от куда у тебя могнет хз.
Вы путаете Mognet и Miracle.
Балбес,ты в глаза долбишься? Почитай их комментарии людей снизу...
жесть, реально перепутал. Сори
всё бывает - норм.
а мираклы вообще ща занимаются переводом этой игры?
Да, но только 2 недели назад закрыли сборы, а это значит ещё долго до перевода)
Что-то про шрифты в 4k ничего не сказано...