Во времена PlayStation 3 и Xbox 360 японские издатели наконец начали более последовательно поддерживать ПК, однако многие из ранних компьютерных портов оставляли желать лучшего, и ситуация не изменилась даже сегодня. Это определённо касается трилогии Final Fantasy XIII от Square Enix, поскольку для достижения производительности в 60 FPS даже на современных системах по-прежнему требуются модификации. В некоторых случаях даже их оказывается недостаточно. Однако разработчик под ником AbbeyDull на демонстрирует, как проекты рекомпиляции игр, уже имеющих нативные ПК-версии, могут превосходить традиционные модификации.

Это моя любимая RPG всех времён, но я никогда не мог нормально играть в неё на ПК из-за ужасной производительности. Да, я пробовал модификации для исправления FPS, и они действительно очень помогают, но всё равно не обеспечивают тех плавных 60 кадров в секунду, которых мне хочется», — рассказал разработчик в сообществе recomps на Reddit. «Этот проект невероятно хорошо оптимизирован, особенно со стороны графического процессора. Графический код выдаёт более 150 FPS на паршивой встроенной графике моего ноутбука, у которой всего 1 ГБ видеопамяти. Узким местом остаётся центральный процессор, но я постепенно устраняю это ограничение и работаю над расширением многопоточности, чтобы добиться ещё более высокой производительности!

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Учитывая обещание разработчика следующим заняться Final Fantasy XIII-2 и Lightning Returns: Final Fantasy XIII, проект WhiteRecomp демонстрирует невероятный потенциал, поскольку компьютерные версии обеих игр также требуют установки модификаций для корректной работы. А благодаря предстоящим оптимизациям центрального процессора мы, возможно, наконец получим полноценную версию всей трилогии, которую Square Enix практически забросила вскоре после релиза, оставив все её проблемы без решения. При этом для нормальной работы игр больше не потребуется устанавливать множество модификаций.

Ещё интереснее этот проект делает то, что он демонстрирует необычный способ применения технологии рекомпиляции. До сих пор рекомпиляция использовалась преимущественно для переноса консольных игр на ПК, тогда как устранение проблем с производительностью, которые издатели предпочитали игнорировать, оставалось задачей моддеров. Пока неизвестно, положит ли это начало новой эпохе проектов рекомпиляции старых и современных игр, уже доступных на ПК, однако трудно не испытывать воодушевления по поводу будущих возможностей.