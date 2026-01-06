Дизайнер персонажей Final Fantasy IX Тосиюки Итахана покидает Square Enix и становится фрилансером

Тосиюки Итахана, один из ключевых дизайнеров персонажей Final Fantasy IX, а также автор образов для серий Final Fantasy Crystal Chronicles и Chocobo, объявил о своем уходе из Square Enix. Решение покинуть компанию он принял в конце прошлого года, чтобы продолжить карьеру в качестве фриланс-иллюстратора и дизайнера персонажей.

В своем обращении Итахана отметил, что 2025 год стал для него особенным: «Прошлый год был важной вехой — 25-летием Final Fantasy IX, действительно значимым событием. Я был глубоко благодарен за то, что так много людей праздновали игру». Он поблагодарил всех фанатов, посетивших выставки, магазины и коллаборационное кафе в Осаке, которое продолжает работу.

Итахана подчеркнул, что завершение проектов, связанных с юбилеем Final Fantasy IX, дало ему чувство удовлетворения и стало подходящим моментом, чтобы «поставить точку в этой главе и принять новые вызовы». Он планирует использовать накопленный опыт для создания новых произведений искусства и поиска собственного пути во фриланс-работе, прислушиваясь к советам более опытных коллег.

«Всем, кто играл в игры, над которыми я работал в Square Enix, и всем, с кем я имел удовольствие работать на протяжении многих лет, большое спасибо», — написал Итахана 5 января 2026 года. Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны фанатов и коллег в новом этапе своей карьеры.

Тосиюки Итахана оставляет за собой значительный след в истории Square Enix, создавая запоминающиеся образы персонажей, которые стали частью культурного наследия Final Fantasy и вдохновляют поклонников по всему миру. Теперь его работы продолжат появляться в различных проектах, где он будет действовать как независимый художник.