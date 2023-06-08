Фанатский ремейк Final Fantasy 9: Memoria Project сравнили с оригинальной игрой ©

Авторы Final Fantasy IX: Memoria Project выпустили полное видео для своего проекта, который начался в 2021 году и был возглавлен группой увлеченных разработчиков с целью воссоздания Final Fantasy IX на движке Unreal Engine 5.

Final Fantasy IX вышла на PlayStation в 2000 году и была задумана разработчиками как способ попрощаться с чибиподобными персонажами классических Final Fantasy. В игре представлен уникальный состав персонажей и приключения, охватывающие весь мир.

Авторы канала Cycu1 выпустил видео, в котором наглядно сравнил проект энтузиастов с оригинальной игрой, точнее с её ремастером 2019 года.

Ходят слухи, что Square Enix разрабатывает ремейк Final Fantasy IX, но на данный момент нет никаких официальных сведений об этом проекте. Возможно, Square Enix имеет смысл взять несколько примеров из этого релиза.