Final Fantasy 9 получит мультсериал: раскрыты сюжет и подзаголовок Black Mages Legacy

Студия EuroVisual официально подтвердила производство анимационного сериала по мотивам Final Fantasy IX. Проект уже находится в активной стадии разработки и получил подзаголовок Final Fantasy: Black Mages Legacy.

Согласно опубликованной информации, первый сезон будет включать десять эпизодов продолжительностью по 22 минуты каждый. Создатели также раскрыли завязку истории: в центре сюжета окажутся шестеро детей чёрного мага Виви — одного из самых узнаваемых персонажей оригинальной игры. Они становятся последними представителями своего рода на континенте, и их судьба оказывается тесно связана с тайнами прошлого.

События начинают разворачиваться после того, как один из героев попадает в ловушку. Это запускает цепочку событий, раскрывающих скрытые детали о наследии Виви и его роли в мире. Авторы обещают более глубокое погружение в лор вселенной и эмоциональную историю о семье, утрате и поиске своего места.

Точная дата выхода пока не объявлена, однако по неофициальным данным премьера может состояться в 2028 году.