Final Fantasy 9 возвращается не с ремейком, а с тремя музыкальными шкатулками по мотивам культовых тем

Square Enix готовит новую коллекцию товаров по Final Fantasy 9, которая этой осенью станет доступна в Великобритании. Вместо долгожданного ремейка поклонникам предложат три музыкальные шкатулки, посвящённые композициям из классической JRPG, вышедшей в 2000 году на PlayStation.

Каждая шкатулка будет исполнять одну из трёх мелодий: A Place to Call Home, Roses of May или (You Are) Not Alone. Стоимость каждой составляет 24,99 фунта стерлингов. Предзаказы уже открыты, а поставки в Великобритании ожидаются до конца октября.

Музыкальные композиции выбраны не случайно. A Place to Call Home знакома поклонникам по началу и финальным титрам игры, Roses of May связана с Беатрикс, а (You Are) Not Alone звучит во время одного из наиболее важных эпизодов сюжетной линии Зидана.

Каждая музыкальная шкатулка получила собственное оформление. На одной изображён кристалл, напоминающий символ с титульного экрана Final Fantasy 9, другая украшена Беатрикс среди падающих лепестков роз, а третья — силуэтами персонажей игры.

Final Fantasy 9 остаётся одной из наиболее любимых частей серии, поэтому новые коллекционные предметы наверняка привлекут внимание поклонников. При этом полноценный ремейк, которого многие ждут после завершения трилогии Final Fantasy 7, пока не стал реальностью. Зато музыка Нобуо Уэмацу вновь получила возможность вернуться в дома игроков — пусть и в несколько необычном формате.