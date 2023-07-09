Известный инсайдер рассказал, что можно ожидать от ремейка Final Fantasy 9 ©

Первое упоминание об этой игре, которая так и не была официально анонсирована Square Enix, относится к сентябрю 2021 года, когда произошла знаменитая утечка GeForce Now, но с тех пор разговоры о проекте только усиливаются.

В ожидании официальных заявлений, в последние несколько дней масла в огонь подлил известный журналист и инсайдер Джефф Грабб.

Во время своего недавнего выступления Грабб, в очередной раз, подтвердил существование Final Fantasy IX Remake, игры, разрабатываемой Square Enix, которая вернет одну из самых популярных глав саги RPG в наши дни.

Однако на этом подробности не заканчиваются. Хотя используется формулировка Remake, объясняет Грабб, влияние и масштаб проекта, конечно, не сравнятся с Final Fantasy VII Remake, созданной с нуля и обогащенной новыми сюжетными элементами, которые изменили ход и судьбу событий и персонажей - это мы увидим и в Rebirth, сиквеле, который выйдет в следующем году. Фактически, журналист сравнивает FF9 Remake с Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, которая вышла в конце прошлого года на консолях и ПК.

Судя по тому, как описывается проект, кажется, что ремейк просто подправит графику и сделает ее современной, не затрагивая сюжет и геймплей. Более того, Грабб сообщает, что система ATB в пошаговой боевой системе, которая уже присутствовала в оригинальной Final Fantasy IX, также вернется.

В ожидании официального анонса, который может состояться позже в следующем году (сейчас Square Enix сосредоточена на Final Fantasy VII Rebirth, после выхода Final Fantasy 16).