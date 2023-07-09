Известный инсайдер рассказал, что можно ожидать от ремейка Final Fantasy 9

Первое упоминание об этой игре, которая так и не была официально анонсирована Square Enix, относится к сентябрю 2021 года, когда произошла знаменитая утечка GeForce Now, но с тех пор разговоры о проекте только усиливаются.
В ожидании официальных заявлений, в последние несколько дней масла в огонь подлил известный журналист и инсайдер Джефф Грабб.
Во время своего недавнего выступления Грабб, в очередной раз, подтвердил существование Final Fantasy IX Remake, игры, разрабатываемой Square Enix, которая вернет одну из самых популярных глав саги RPG в наши дни.
Однако на этом подробности не заканчиваются. Хотя используется формулировка Remake, объясняет Грабб, влияние и масштаб проекта, конечно, не сравнятся с Final Fantasy VII Remake, созданной с нуля и обогащенной новыми сюжетными элементами, которые изменили ход и судьбу событий и персонажей - это мы увидим и в Rebirth, сиквеле, который выйдет в следующем году. Фактически, журналист сравнивает FF9 Remake с Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, которая вышла в конце прошлого года на консолях и ПК.
Судя по тому, как описывается проект, кажется, что ремейк просто подправит графику и сделает ее современной, не затрагивая сюжет и геймплей. Более того, Грабб сообщает, что система ATB в пошаговой боевой системе, которая уже присутствовала в оригинальной Final Fantasy IX, также вернется.
В ожидании официального анонса, который может состояться позже в следующем году (сейчас Square Enix сосредоточена на Final Fantasy VII Rebirth, после выхода Final Fantasy 16).
можно ожидать еще один Chrono Cross
"Судя по тому, как описывается проект, кажется, что ремейк просто подправит графику и сделает ее современной, не затрагивая сюжет и геймплей" о боже слава тебе господи, в ремейке семерки испортили все что можно было испортить, своими нововведениями