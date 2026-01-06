"Мне было по-настоящему весело": Нобуо Уэмацу о саундтреке Final Fantasy IX

В честь 25-летия Final Fantasy IX легендарный композитор серии Нобуо Уэмацу рассказал, что музыка к этой части занимает особое место среди его работ. По его словам, именно саундтрек FF9 он считает одним из своих лучших творений, хотя популярность игры, как ни странно, выше за пределами Японии.

Уэмацу отметил, что за рубежом Final Fantasy IX вспоминают и обсуждают заметно чаще. Одной из причин такого восприятия он называет средневековый сеттинг, который резко отличался от более «современных» FF7 и FF8. Возвращение к классическому фэнтези позволило композитору работать свободнее и интуитивнее, не оглядываясь на технологическую эстетику научной фантастики.

«Лично я считаю, что в FF9 много композиций, которые мне действительно нравятся», — признался Уэмацу. Для композитора, известного своей жёсткой самокритикой и нежеланием переслушивать собственные работы, это редкое признание. Особое место в его воспоминаниях занимает тема финального босса: ради нужного эффекта он попросил синтезаторного оператора Кэйдзи Кавамори «сходить в ад и записать голоса мёртвых», что в итоге придало треку зловещую и уникальную атмосферу.

Уэмацу также вспомнил, что на стиль музыки FF9 повлияли его прежние источники вдохновения — от ирландского шоу Riverdance до ранней европейской музыки. Если при работе над FF7 и FF8 он в первую очередь отталкивался от сюжета и визуала, то в FF9, по его словам, музыка рождалась естественно. «Честно говоря, в этот раз мне было просто веселее», — подытожил композитор.