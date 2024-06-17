Наоки Ёсида опроверг слухи о том, что он работает над ремейком Final Fantasy 9

Слухи вокруг потенциального ремейка Final Fantasy 9 в последнее время только усиливаются, в основном благодаря массовой утечке информации из базы данных Epic Game Store.

Мы знаем, что игра, скорее всего, выйдет, но не знаем, откуда. Геймдиректор Final Fantasy 14 Наоки Ёсида недавно рассказал, что в Creative Business Unit 3 - студии, которую он возглавляет и которая отвечает за MMO и Final Fantasy 16, - разрабатываются новые неанонсированные игры, и этого оказалось достаточно, чтобы убедить некоторых в том, что одна из этих игр - давно обсуждаемый ремейк Final Fantasy 9.

К сожалению, это не так, поскольку Наоки Ёсида быстро опроверг эту теорию во время последней трансляции. Во время выступления ЁсидаЁсида утверждает, что многие люди спорят о том, что именно он стоит за слухами о ремейке Final Fantasy 9, утверждая, что он превратит любимую JRPG в экшн-игру, если получит ее в свои руки.

Явно раздосадованный этими обвинениями, Ёсида во время прямого эфира дал понять, что не собирается переделывать Final Fantasy 9, а если бы и собирался, то придерживался бы пошаговой боевой системы оригинальной игры. Он также объяснил, что игра Creative Business Unti 3, находящаяся в разработке, не будет анонсирована "скоро", как об этом сообщалось, и что это был неправильный перевод.

Стоит также отметить, что Ёсида ничего не сказал о слухах о ремейке Final Fantasy Tactics, который, как недавно заявил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, частично создается командой Ёсиды. В прошлом он открыто говорил о своей любви к этой игре, так что было бы неудивительно увидеть его за ремейком, но в данный момент он, вероятно, готовится к выходу Dawntrail. Если вы любите Final Fantasy 14, возможно, вы захотите пойти по его стопам.