Новый небольшой ролик из фанатского ремейка Final Fantasy 9: Memoria Project ©

Авторы Final Fantasy IX: Memoria Project вернулись с коротким, но красивым роликом о Виви в Александрии.

Профиль Final Fantasy IX: Memoria Project в Twitter недавно опубликовал новый короткий отрывок, демонстрирующий фанатский ремейк Final Fantasy 9. Именно, в нем представлена короткая последовательность начала исследования Александрии в роли Виви.

Это очень короткий эпизод, в котором Виви идет своим обычным шагом к воротам Александрии. Как ремейк, он предлагает совершенно другое графическое качество и стиль по сравнению с оригиналом, но прежде всего он меняет визуальное оформление, которое теперь представлено от третьего лица. В ролике мы также видим HUD Final Fantasy IX: Memory Project, с HP и MP Виви (которая на данный момент все еще не имеет имени и известна только как Pointed Hat Child).

Напомним, что Final Fantasy IX: Memoria Project - это неиграбельный ремейк: он создается командой разработчиков и художников, работающих на чистом энтузиазме. Очевидно, что если бы он был выпущен, то был бы заблокирован Square Enix.

Согласно старым утечкам Nvidia, среди множества предстоящих проектов есть и официальный ремейк Final Fantasy 9: надеемся, мы скоро узнаем, является ли этот проект таким же реальным, как и все остальные в этом списке.