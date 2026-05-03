Официальный приквел Final Fantasy 9 в формате книги выйдет 19 мая

Компания Square Enix выпустит иллюстрированную книгу, которая станет приквелом к ролевой игре Final Fantasy 9. Новинка получила название Vivi and Grandpa's Memories for the Sky. Проект поступит в продажу 19 мая, а оформить предварительный заказ уже можно на сайте Amazon.

Сюжет издания сосредоточен на ранних годах жизни черного мага Виви до начала событий оригинальной игры. Читатели узнают о знакомстве героя с дедушкой Кваном. По сюжету Кван вылавливает Виви удочкой и решает взять его под свою опеку. На 44 страницах книги будут показаны различные моменты их совместной жизни, включая эпизод, когда маг только узнает о способности использовать колдовство и случайно применяет заклинание молнии во время готовки. История завершится в тот день, когда герой отправляется в Александрию.

Над проектом работали авторы оригинальной Final Fantasy 9. Текст написал режиссер событий игры Казухико Аоки, а иллюстрации подготовил дизайнер персонажей Тосиюки Итахана.

Стоимость предварительного заказа на Amazon составляет 16 долларов 77 центов с учетом скидки, тогда как стандартная цена равна 17 долларам 99 центам. Выход книги состоится на фоне слухов о полномасштабном ремейке Final Fantasy 9, разработка которого, согласно недавним утечкам, могла быть отложена на неопределенный срок.