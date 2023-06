По словам инсайдера, ремейк Final Fantasy 9 реален и, скорее всего, будет временным эксклюзивом Sony ©

Еще в 2020 году в результате масштабной утечки стало известно, что Square Enix, возможно, работает над ремейком Final Fantasy 9. Хотя японский издатель до сих пор не анонсировал этот ремейк, тот факт, что все остальные игры, упомянутые в этой утечке, в итоге были анонсированы и выпущены, позволяет предположить, что ремейк существует и будет выпущен, хотя он может выйти не на всех платформах.

На форуме ResetERA инсайдер Im A Hero Too, который предоставил модераторам форума доказательства того, что у него есть доступ к информации, недоступной широкой публике, заявил, что он видел ремейк и что на нем "написано Sony", что звучит не слишком удивительно, учитывая, насколько тесными всегда были отношения Square Enix и Sony, и насколько теснее они стали в последнее время, когда такие игры, как Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16, были эксклюзивными для PlayStation. Инсайдер также подтвердил, что до выхода ремейка Final Fantasy 9 осталось не менее двух лет, и что он не выйдет на Nintendo Switch, что позволяет предположить, что это будет нечто большее, чем просто визуальная переработка классического релиза для PlayStation или ремейк в духе ремейков Secret of Mana и Dawn of Mana.

Хотя ремейк Final Fantasy 9 был одной из игр, обнаруженных в массивной утечке GeForce Now от 2020 года, Im A Hero Too, раскрывший ремейк Persona 3, который до сих пор официально не подтвержден, еще не доказал свою надежность, поэтому мы должны воспринимать то, что они раскрыли сегодня, с долей недоверия.

Ремейк Final Fantasy IX - не единственная часть серии, над которой работает Square Enix. Через три недели Final Fantasy XVI наконец-то выйдет на PlayStation 5, а вторая часть проекта ремейка Final Fantasy VII, Rebirth, выйдет зимой 2023 года на PlayStation 5. Мы будем держать вас в курсе всех предстоящих частей серии, как только появится новая информация о них, так что следите за последними новостями.