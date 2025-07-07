По словам инсайдера, Square Enix могла отменить ремейк Final Fantasy 9

Поклонники Final Fantasy 9 с нетерпением ожидали, что к 25-летию классической JRPG Square Enix представит долгожданный ремейк. Однако вместо радостных новостей — тревожный сигнал. Надёжный инсайдер NateTheHate сообщил, что проект может быть отменён, или, как минимум, отложен на неопределённый срок.

Сегодня, 7 июля 2025 года, культовая игра празднует свою годовщину, но издатель ограничился памятным роликом, артом и сувенирами. О самом ремейке — ни слова. NateTheHate заявил на форуме ResetEra, что месяц назад проект столкнулся с проблемами и, по последним данным, его судьба неясна и ему нужно время для уточнения информации.

Изначально слухи о ремейке появились ещё в 2021 году после утечки через GeForce Now, где фигурировали и другие проекты Square Enix — большинство из них в итоге вышли. Это подогрело уверенность фанатов, что и FFIX получит новое прочтение.

Сейчас игра доступна на всех актуальных платформах, но это обычный порт, не тянущий на полноценный ремейк. А геймеры ждали не просто переиздание, а масштабную переработку уровня Final Fantasy VII Rebirth.

Будущее проекта остаётся туманным. Square Enix не спешит с комментариями, и, возможно, поклонникам придётся запастись терпением.