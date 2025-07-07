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Final Fantasy 9 14.11.2000
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.9 203 оценки

По словам инсайдера, Square Enix могла отменить ремейк Final Fantasy 9

butcher69 butcher69

Поклонники Final Fantasy 9 с нетерпением ожидали, что к 25-летию классической JRPG Square Enix представит долгожданный ремейк. Однако вместо радостных новостей — тревожный сигнал. Надёжный инсайдер NateTheHate сообщил, что проект может быть отменён, или, как минимум, отложен на неопределённый срок.

Square Enix отпраздновала 25-летие Final Fantasy IX выпуском специального ролика

Сегодня, 7 июля 2025 года, культовая игра празднует свою годовщину, но издатель ограничился памятным роликом, артом и сувенирами. О самом ремейке — ни слова. NateTheHate заявил на форуме ResetEra, что месяц назад проект столкнулся с проблемами и, по последним данным, его судьба неясна и ему нужно время для уточнения информации.

Изначально слухи о ремейке появились ещё в 2021 году после утечки через GeForce Now, где фигурировали и другие проекты Square Enix — большинство из них в итоге вышли. Это подогрело уверенность фанатов, что и FFIX получит новое прочтение.

Сейчас игра доступна на всех актуальных платформах, но это обычный порт, не тянущий на полноценный ремейк. А геймеры ждали не просто переиздание, а масштабную переработку уровня Final Fantasy VII Rebirth.

Будущее проекта остаётся туманным. Square Enix не спешит с комментариями, и, возможно, поклонникам придётся запастись терпением.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
shecter

Вместо сс....ного форчпокена лучше бы вложились в римейк 9,контора тупых дегенератов.

6
ka27

Новая ФФ16 тоже не особо по продажам(к ФФ15 дополнения тоже поотменяли), лучше бы 8 и 9 переиздали(как Capcom выпустили хорошие RE2 и RE4 деньги лопатой сейчас гребут), а то обанкротятся так... в ~2000 их уже от банкротства Enix спасли(из-за мульта Последняя Фантазия), раньше то они были Sqaresoft...

1
Sova Aleykum

Они 7ку растянули на три игры лол, хоть ремастер бы выпустили тогда уж.