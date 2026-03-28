По слухам ремейк Final Fantasy IX временно заморожен

Слухи о ремейке Final Fantasy IX ходят уже несколько лет, однако новый проект по культовой JRPG, похоже, пока не продвигается. По словам известного инсайдера NateTheHate, разработка возможного ремейка сейчас фактически приостановлена.

В одном из недавних подкастов инсайдер рассказал, что последняя информация, которой он располагает, указывает на отсутствие каких-либо новых подвижек по проекту. Он отметил, что игра находится «в заморозке» — то есть компания Square Enix может вернуться к разработке в будущем, но в настоящее время никаких признаков активной работы над ремейком нет.

Слухи о возможном переиздании Final Fantasy IX впервые появились несколько лет назад после масштабной утечки базы данных Nvidia. Тогда в списке будущих проектов упоминалось множество игр, которые впоследствии действительно были анонсированы — среди них ремейк Resident Evil 4, Dragon’s Dogma 2, ремастер Chrono Cross, Kingdom Hearts 4 и другие проекты.

На фоне этого утечка считалась довольно надёжной, поэтому поклонники серии ожидали, что ремейк Final Fantasy IX также будет официально представлен. Однако на данный момент именно этот проект остаётся одним из немногих из того списка, который так и не был подтверждён.

Несмотря на неопределённость с ремейком, Square Enix продолжает поддерживать интерес к игре. Компания готовит различные проекты по вселенной Final Fantasy IX, включая анимационный сериал, новую продукцию по мотивам игры и дополнительные материалы, связанные с её миром.