Ремейк Final Fantasy 9 все еще находится в разработке, несмотря на крупные перестановки в Square Enix

Компания Square Enix недавно прошла через непростую реструктуризацию. Японский издатель, из-за неудовлетворительных продаж последних игр и слабых доходов, был вынужден сменить привычную стратегию в разработке, а также отказаться от нескольких неанонсированных проектов. Судя по всему, эти волнения не затронули ожидаемый фанатами ремейк Final Fantasy 9. Согласно последнему отчету инсайдера MbKKssTBhz5, он же Midori, производство игры не отменено и продвинулось достаточно далеко.

Как отмечает автор утечки, изначально создание ремейка Final Fantasy 9 было поручено сторонней студии. В Square Enix посчитали, что это может снизить нагрузку на их внутренние студии и позволить привнести что-то новое в игру. Однако последняя проверка проекта показала, что это было неудачное решение. Руководство и оригинальные авторы серии были недовольны первыми результатами, поэтому обновленная версия Final Fantasy 9 будет создаваться собственными силами.

На данный момент даже у инсайдера нет точной информации о масштабах ремейка и его дате выхода. Его создание продвинулось достаточно далеко, что позволяет предположить релиз до конца текущего финансового года. Тем не менее, доработка игры еще может занять больше времени.

Официальный анонс новой Final Fantasy 9 может состояться в рамках предстоящей презентации Xbox. По данным Midori, Square Enix готовится представить там несколько своих будущих проектов. Впрочем, сейчас нет гарантий, что одним из них окажется ремейк девятой части.