Слух: Final Fantasy 9 Remake будет кроссплатформенным и "не очень амбициозным"

Инсайдер Silknigth (который впервые раскрыл существование Ghost of Tsushima для ПК, опередив анонс Sony) вернулся, чтобы рассказать о Final Fantasy 9 Remake - проекте, о котором тот же инсайдер упоминал всего несколько недель назад, говоря о якобы имеющихся проблемах в разработке.

Silknigth уточнил, что Final Fantasy 9 Remake, возможно, не будет эксклюзивом для PlayStation. Конечно, Sony и Square Enix не составит труда найти потенциальное соглашение, но это не обязательно заинтересует обе стороны, отмечает инсайдер, особенно сейчас, когда мы находимся почти в середине поколения.

Наконец, источник утверждает, что "Final Fantasy 9 Remake не кажется очень амбициозным проектом" - слова, которые, таким образом, исключают подход в стиле Final Fantasy VII Remake, проект, основанный на нескольких эпизодах и распространяемый на нескольких платформах (Final Fantasy 7 Remake Part 3 может выйти на PS6).