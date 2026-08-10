Слух: Разработка ремейка Final Fantasy IX зашла в тупик - студия работала всего над одной большой игрой

В сети неожиданно появились новые слухи вокруг разработки переосмысление культовой Final Fantasy 9, которая впервые вышла уже больше 20 лет назад. Несмотря на то, что компания Square Enix официально так и не анонсировала проект, многие инсайдеры уже не первый год заявляют о существовании ремейка в стенах студии. Новые подробности, просочившиеся в сеть на днях, раскрывают как концепцию возможного ремейка, так и его, по всей видимости, весьма плачевный текущий статус.

Источником свежей информации выступил журналист и редактор изданий VG247 и RPGSite Алекс Дональдсон. В ходе дискуссий на площадке ResetEra он поделился новыми сведениями о судьбе игры, заявив, что проект был абсолютно реален.

По словам Дональдсона, создатели с самого начала избрали кардинально иной подход, нежели в трилогии ремейков Final Fantasy 7. Переосмысление «девятки» не задумывалось как мультипартийная эпопея из нескольких эпизодов — игра должна была стать полностью законченной, цельной историей, пускай и с менее масштабным миром. Журналист утверждает, что разработка этого ремейка когда-то действительно «зашла очень далеко» и проект находился на финальной стадии производства. На то, что работа кипит, ранее в интервью полунамёками указывал даже сам продюсер Наоки Ёсида (Yoshi-P).

Однако затем произошел непредвиденный сбой. Как поясняет Дональдсон, по различным причинам производство игры застряло в производственном тупике и сейчас проект фактически поставлен на паузу или заморожен.

Более того, инсайдер признался, что окончательно разуверился в скором спасении игры («truly dead») ровно в тот момент, когда недавно Square Enix официально выложила в социальные сети серию памятных иллюстраций в честь 25-летия оригинальной FF IX. Как выяснилось из сведений Алекса, эти арты изначально специально создавались студией именно как ключевые визуальные рекламные баннеры и макеты обложек для грядущего ремейка. Тот факт, что их уже опубликовали в сеть просто как подарочные открытки к юбилею, выглядит странно.

Означает ли это полную и окончательную смерть ремейка? Пока не совсем понятно, скорее всего, производство ремейка Final Fantasy 9 банально поставлено на временную паузу. Дональдсон подчеркивает, что все технические наработки и труды всё ещё лежат на серверах компании в ожидании своего часа. Сейчас студии нужно завершить финал трилогии ремейка FF7, после этого команда сможет вернутся к возрождению FF9.