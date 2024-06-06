Слух: ремейк Final Fantasy 9 выйдет уже в текущем финансовом году и будет мультиплатформенным

Недавно инсайдер Midori сообщила о том, что издательство Square Enix занимается разработкой ремейка Final Fantasy 9 - теперь она поделилась дополнительной информацией.
По ее данным, ремейк игры находится в высокой стадии готовности и может выйти уже в текущем финансовом году (до апреля 2025-го года). В ремейке Final Fantasy 9 будет пошаговая боевая система, в отличии от ремейков Final Fantasy 7. Кроме того, игра не станет эксклюзивом PS5 и будет сразу мультиплатформенной.
Оригинальная Final Fantasy 9 вышла в 2000-м году на Playstation и получила очень высокие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 94 балла.
Наконец то, стоящий ремейк! Его действительно стоит ждать. // Василий Тридрих
Ну, надеюсь это будет шикарный ремейк. Готов отдать за нее любые бабки, так как это одна из моих любимых игр.
вот будет прикол, если девятка продастся лучше семерки
ну ты гений сравнений конечно)))))))
сама 7рка продалась прекрасно еще на плойке.
но есть одно НО, не всем зашёл коридорный стиль и разделение игры на 3 части, поэтому сиквел в продажах уступает
но и сиквел прекрасно продаётся ("не оправдал ожиданий сквар эникс" не равно малые продажи)
а 9ка это отдельная игра, если ее не распилят на куски, то продажи у неё тоже будут, как и у 1й части римейка 7ки
так они же все мультиплатформенные, просто разница в полгода-год выхода
Вот наконец то то что я хотел услышать..."будет пошаговая боевая система в отличие от седьмой части"...А то превращают финалки в какой то галимый слэшер.
Это да. Но как я заметил бои в ремейке куда дольше. Это растягивает игру. А то фаны обидятся, что там сюжета на 20 часов. // Marlin Spellcage
Лишь бы не извратили нормальный сюжет и тему жизни-смерти. А если все просрут, то спасибо, что есть могури мод. // Marlin Spellcage
Она никогда на PS2 не выходила,она выходила на первую версию в 4х дисковом издании.За сам римейк мне очень страшно,делала его совсем другая контора и другие люди,от той конторы почти нихрена не осталось.
Хоть бы не испортили ремейк
До ремейка восьмерки я видимо не доживу и умру от старости