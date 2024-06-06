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Final Fantasy 9 14.11.2000
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.8 152 оценки

Слух: ремейк Final Fantasy 9 выйдет уже в текущем финансовом году и будет мультиплатформенным

AceTheKing
Новости

Недавно инсайдер Midori сообщила о том, что издательство Square Enix занимается разработкой ремейка Final Fantasy 9 - теперь она поделилась дополнительной информацией.

По ее данным, ремейк игры находится в высокой стадии готовности и может выйти уже в текущем финансовом году (до апреля 2025-го года). В ремейке Final Fantasy 9 будет пошаговая боевая система, в отличии от ремейков Final Fantasy 7. Кроме того, игра не станет эксклюзивом PS5 и будет сразу мультиплатформенной.

Оригинальная Final Fantasy 9 вышла в 2000-м году на Playstation и получила очень высокие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 94 балла.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Наконец то, стоящий ремейк! Его действительно стоит ждать. // Василий Тридрих

1
muggul

Ну, надеюсь это будет шикарный ремейк. Готов отдать за нее любые бабки, так как это одна из моих любимых игр.

1
r23dom

вот будет прикол, если девятка продастся лучше семерки

0
JohnTornton

ну ты гений сравнений конечно)))))))
сама 7рка продалась прекрасно еще на плойке.
но есть одно НО, не всем зашёл коридорный стиль и разделение игры на 3 части, поэтому сиквел в продажах уступает
но и сиквел прекрасно продаётся ("не оправдал ожиданий сквар эникс" не равно малые продажи)
а 9ка это отдельная игра, если ее не распилят на куски, то продажи у неё тоже будут, как и у 1й части римейка 7ки

0
JohnTornton

так они же все мультиплатформенные, просто разница в полгода-год выхода

0
Незнайка на Земле4444

Вот наконец то то что я хотел услышать..."будет пошаговая боевая система в отличие от седьмой части"...А то превращают финалки в какой то галимый слэшер.

0
Пользователь ВКонтакте

Это да. Но как я заметил бои в ремейке куда дольше. Это растягивает игру. А то фаны обидятся, что там сюжета на 20 часов. // Marlin Spellcage

0
Пользователь ВКонтакте

Лишь бы не извратили нормальный сюжет и тему жизни-смерти. А если все просрут, то спасибо, что есть могури мод. // Marlin Spellcage

0
shecter

Она никогда на PS2 не выходила,она выходила на первую версию в 4х дисковом издании.За сам римейк мне очень страшно,делала его совсем другая контора и другие люди,от той конторы почти нихрена не осталось.

0
Сергей Марковских

Хоть бы не испортили ремейк

0
Джейкоб Этезов

До ремейка восьмерки я видимо не доживу и умру от старости

0