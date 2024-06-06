Слух: ремейк Final Fantasy 9 выйдет уже в текущем финансовом году и будет мультиплатформенным

Зидан вместе с Театральной труппой Танталуса решают похитить принцессу Гарнет, наследницу Александрии. Однако, к их удивлению, они обнаруживают, что принцесса сама не прочь сбежать из замка. Вместе с принцессой и её верным телохранителем Штайнером, Зидан отправляется в захватывающее путешествие, которое приведёт всех наших героев к многим незабываемым персонажам, включая Виви и Куджу.

Вместе они откроют множество тайн, узнают многое о себе и о мире, в котором живут. Также им предстоит раскрыть тайну кристалла и столкнуться со зловещей силой, которая угрожает уничтожить мир