СМИ: анимационный сериал по Final Fantasy IX выйдет в 2028 году

Еще в 2021 году издательство Square Enix анонсировала анимационный сериал по мотивам Final Fantasy IX. Производством должна была заниматься парижская Cyber Group Studios. К сожалению, в этом году она закрылась, и будущее проекта оказалось под вопросом.

Теперь, по информации журнала Écran Total, стало известно, что французская компания Euro Visual будет разрабатывать проект в сотрудничестве с Chouette Compagnie. Режиссером выступит Шарль Лефевр, а художественным руководителем — Сильвен Дос Сантос.

Мультсериал будет 2D и расчитан на детскую аудиторию от 6 до 13 лет. Всего будет 13 серий по 22 минуты каждая, а премьера запланирована на 2028 год.