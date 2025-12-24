ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 9 14.11.2000
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
9 219 оценок

СМИ: анимационный сериал по Final Fantasy IX выйдет в 2028 году

Gruz_ Gruz_

Еще в 2021 году издательство Square Enix анонсировала анимационный сериал по мотивам Final Fantasy IX. Производством должна была заниматься парижская Cyber Group Studios. К сожалению, в этом году она закрылась, и будущее проекта оказалось под вопросом.

Теперь, по информации журнала Écran Total, стало известно, что французская компания Euro Visual будет разрабатывать проект в сотрудничестве с Chouette Compagnie. Режиссером выступит Шарль Лефевр, а художественным руководителем — Сильвен Дос Сантос.

Мультсериал будет 2D и расчитан на детскую аудиторию от 6 до 13 лет. Всего будет 13 серий по 22 минуты каждая, а премьера запланирована на 2028 год.

10
5
Комментарии:  5
yariko ookami

Лягушатникам доверять анимэ, тем более по серии FF, нельзя!

3
VLKa

Тебе доверят сделать.

3
Finni24

круто, нужно бы пройти перед выходом

2
ka27

Тоже перепройду ФФ9, сейчас начал ФФ8, ещё с первого острова не выбрался

Пользователь ВКонтакте

Да нaxyй нам сериал, сделайте толковый ремейк игры!! // Саня Мельник

1