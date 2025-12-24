СМИ: анимационный сериал по Final Fantasy IX выйдет в 2028 году

Еще в 2021 году издательство Square Enix анонсировала анимационный сериал по мотивам Final Fantasy IX. Производством должна была заниматься парижская Cyber Group Studios. К сожалению, в этом году она закрылась, и будущее проекта оказалось под вопросом.
Теперь, по информации журнала Écran Total, стало известно, что французская компания Euro Visual будет разрабатывать проект в сотрудничестве с Chouette Compagnie. Режиссером выступит Шарль Лефевр, а художественным руководителем — Сильвен Дос Сантос.
Мультсериал будет 2D и расчитан на детскую аудиторию от 6 до 13 лет. Всего будет 13 серий по 22 минуты каждая, а премьера запланирована на 2028 год.
Лягушатникам доверять анимэ, тем более по серии FF, нельзя!
Тебе доверят сделать.
круто, нужно бы пройти перед выходом
Тоже перепройду ФФ9, сейчас начал ФФ8, ещё с первого острова не выбрался
Да нaxyй нам сериал, сделайте толковый ремейк игры!! // Саня Мельник