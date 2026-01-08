Создатель Final Fantasy 9 рассказал, как мощность PS2 почти помешала разработке игры на Гавайях

Кадзухико Аоки, ведущий дизайнер событий Final Fantasy 9 и продюсер Chrono Trigger, поделился редким взглядом на процесс создания JRPG для PlayStation 2. В интервью Famitsu он рассказал, что во время работы над игрой на Гавайях получить тестовый комплект PS2 было крайне сложно — из-за мощности консоли её процессор рассматривался как потенциальный военный ресурс.

«К концу моего пребывания на Гавайях обсуждалась возможность прислать мне оборудование для тестирования PS2, чтобы проверить, сможет ли FF9 работать на консоли», — вспоминает Аоки. «Но CPU PS2 был настолько мощным, что возникла вероятность его использования в военных целях, и экспорт ограничили».

Он отметил, что это сильно задержало процесс разработки и коммуникацию с главным офисом Square в Японии, ведь в конце 1990-х большая часть информации передавалась обычной почтой. «Доставить консоль до нас удалось, но это заняло много времени. Ситуация была очень сложной», — добавил Аоки.

Ранее Аоки признавал, что, впервые увидев Tekken Tag Tournament на PS2, он был поражён уровнем графики и реализма. Эти впечатления подтвердили, что новая консоль открывала совершенно новые возможности для JRPG, несмотря на трудности с тестированием.