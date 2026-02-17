Square Enix интересуется мнением игроков о ремейках Chrono Trigger и Final Fantasy IX

Тренды современной игровой индустрии продолжают демонстрировать высокий спрос на обновленные версии классических проектов. Компания Square Enix решила напрямую обратиться к своему сообществу, чтобы определить будущее своих знаменитых серий. Команда Team Asano, ответственная за недавний выпуск обновленных версий Dragon Quest, запустила специальный опрос для сбора предпочтений аудитории.

Разработчики предлагают фанатам выбрать, возвращение какой именно франшизы они хотели бы увидеть в первую очередь. В списке потенциальных кандидатов фигурируют такие культовые названия, как Chrono Trigger, Final Fantasy IX и Final Fantasy VI. Результаты этого голосования могут напрямую повлиять на то, какой проект получит зеленый свет после завершения текущих крупных разработок издателя.

Особое внимание в анкетировании уделяется техническому исполнению будущих игр. Square Enix не ограничивается одним форматом и предлагает участникам выбрать желаемый вид переиздания. Варианты варьируются от стилистики HD-2D и Pixel Remaster до простого обновления текстур в формате HD Remaster. Также рассматривается возможность создания полноценных трехмерных ремейков, аналогичных по масштабу и качеству современной трилогии Final Fantasy VII.

Помимо визуального стиля, авторы опроса интересуются мнением геймеров относительно игрового наполнения. Компанию интересует, насколько игроки ждут расширения основной сюжетной линии, добавления нового контента для финальной стадии игры или внедрения полной голосовой озвучки персонажей.