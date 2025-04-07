Square Enix намекает на ремейк Final Fantasy IX - анонс может быть не за горами

Похоже, фанатам легендарной Final Fantasy IX стоит приготовиться к долгожданной новости — Square Enix опубликовала загадочный тизер, который может указывать на скорый анонс ремейка игры.

В официальном посте в X (бывший Twitter) компания поделилась фразой из концовки Final Fantasy IX: «Мои воспоминания станут частью неба…» — и добавила подпись «Если вы поняли — вы поняли» с плачущим смайликом. Сообщество поклонников мгновенно отреагировало: большинство уверено, что это явный намёк на ремейк.

Интерес к возможному переизданию FF IX подогревался уже давно. Особенно активизировались слухи после запуска официального сайта к 25-летию игры, что произошло всего неделю назад. Однако текущее сообщение от Square Enix стало первым настолько прямым намёком на существование проекта.

Идея обновить девятую часть культовой серии выглядит логичной на фоне успеха ремейков Final Fantasy VII. Обе вышедшие части обновлённой трилогии показали отличные результаты, а интерес игроков к переосмысленным классическим историям остаётся на высоте.

Пока Square Enix не дала официального подтверждения ремейка Final Fantasy IX, но атмосфера вокруг проекта говорит сама за себя. Вероятно, анонс — лишь вопрос времени.