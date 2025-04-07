Square Enix намекает на ремейк Final Fantasy IX - анонс может быть не за горами

Похоже, фанатам легендарной Final Fantasy IX стоит приготовиться к долгожданной новости — Square Enix опубликовала загадочный тизер, который может указывать на скорый анонс ремейка игры.
В официальном посте в X (бывший Twitter) компания поделилась фразой из концовки Final Fantasy IX: «Мои воспоминания станут частью неба…» — и добавила подпись «Если вы поняли — вы поняли» с плачущим смайликом. Сообщество поклонников мгновенно отреагировало: большинство уверено, что это явный намёк на ремейк.
Интерес к возможному переизданию FF IX подогревался уже давно. Особенно активизировались слухи после запуска официального сайта к 25-летию игры, что произошло всего неделю назад. Однако текущее сообщение от Square Enix стало первым настолько прямым намёком на существование проекта.
Идея обновить девятую часть культовой серии выглядит логичной на фоне успеха ремейков Final Fantasy VII. Обе вышедшие части обновлённой трилогии показали отличные результаты, а интерес игроков к переосмысленным классическим историям остаётся на высоте.
Пока Square Enix не дала официального подтверждения ремейка Final Fantasy IX, но атмосфера вокруг проекта говорит сама за себя. Вероятно, анонс — лишь вопрос времени.
лучше бы ремейк 8й части сделали с няшкой Риноа
Оригинал был хорош?
Лично мне понравилась больше чем 7 и 8. Да, она прям сказка-сказка по оформлению, но в этом и соль. В своё время до дыр затёр эти 4 диска на первой соньке)
Там пошаговые бои были :) а так классные игры, что 8, что 9, музыка, города, персонажи, сюжет. К концу правда тяжелее немного становится(играть), в Финалках, как во Властелине колец, финал близко, к вулкану когда идут, становится всё тяжелее, персы умирают... так всегда, завершение чего-то хорошего :)
Озму с какой попытки победил давай колись.
А главное история простая, нет перемудрённых Ультимеции и Дженова как в предыдущих частях.
Последняя пройденная мной Финалка - FF4, также ранее проходил 13 и 3 части. До 9-й пока не знаю когда очередь дойдет. Начинал играть в FF5, но пока недо прошел ее... В общем хорошо, что классику не забывают, надеюсь отечественная русс-локализация тоже будет.
Я не понимаю эти циферки. Годы выхода игр можешь писать? Более того, это даже не части, так как игры не связаны между собой.
А что там не понятного, это номерные части. Некоторые части просто ремейкнуты или ремастернуты. FF4 я проходил на эмуляторе ＳＮＥＳ, оригинальная игра вышла примерно в первой половине девяностых. На 13 часть вроде нет ремейка, но она и не такая старая, ей от силы чуть более 10 лет.
Везёт тебе,я бы с удовольствием стёр себе память и по новой её прошёл.Однозначно одна из лучших,опять-же субъективно,но мне она больше 7 и 8,да и последующих частей понравилась.Там правда стилистика своебразная.
Лучше начни проходить с конца, феномен финалки как раз в том что у каждого есть своя любимая часть. У меня как раз 9я