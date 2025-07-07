Square Enix отпраздновала 25-летие Final Fantasy IX выпуском специального ролика

Square Enix отпраздновала 25-летие Final Fantasy 9 выпуском специального минутного видео, наполненного атмосферными сценами из игры под культовую композицию Melodies of Life. Ролик не только трогает фанатские сердца, но и продвигает выход лимитированной виниловой пластинки с саундтреком — идеальный подарок для ценителей классики.

Final Fantasy IX стала возвращением серии к своим фэнтезийным истокам после футуристических частей, предложив игрокам сказочный мир, пошаговые бои, карточные мини-игры и трогательную историю. Благодаря запоминающимся персонажам и сбалансированной системе развития, она до сих пор считается одной из лучших частей франшизы.

Игра доступна на всех актуальных платформах, а слухи о ремейке не утихают уже несколько лет. Также когда-то подтверждали создание анимационного сериала, но с тех пор новостей о нём не поступало.