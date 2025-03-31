Square Enix запустила специальный сайт, посвящённый 25-летию Final Fantasy 9

Square Enix запустила специальный сайт, посвященный 25-летию Final Fantasy IX, которое будет отмечаться 7 июля. В честь юбилея компания подготовила ряд проектов, включая эксклюзивные товары, книги и музыкальные релизы.

Среди анонсированных изданий значится Final Fantasy IX Picture Book: Виви, дедушка и день отъезда – 44-страничная книга, выходящая 2 июля по цене 1 320 иен. Запланирована также лотерея в честь 25-летия игры, подробности о которой будут объявлены позднее. В начале июля в продажу поступят очки Zoff x Final Fantasy IX Collaboration Glasses, а линейка Final Fantasy IX 25th Anniversary Official Goods предложит фанатам различные тематические товары.

Музыкальный релиз включает Final Fantasy IX 25th Anniversary Vinyl - Timeless Tale, который выйдет 9 июля и будет стоить 4 950 иен. Оригинальная Final Fantasy IX дебютировала 25 июля 2000 года на PlayStation, разойдясь по миру тиражом более 8,9 миллиона копий.