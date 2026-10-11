Состоялся релиз нативного порта Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time для ПК на базе статической рекомпиляции

Энтузиаст под псевдонимом JonathanDC64 представил проект FFCCEOT-Recomp, созданный для нативного запуска ролевой игры Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time на ПК. В отличие от классических эмуляторов, машинный код ARM оригинального релиза для портативной системы Nintendo DS статически транслируется в исходный код на языке C и компилируется непосредственно на целевой системе. Такой подход позволяет задействовать мощности современных процессоров напрямую без ресурсоемкой виртуализации железа.

Чтобы исключить юридические претензии со стороны издателя Square Enix, репозиторий проекта полностью лишен защищенных копирайтом материалов, текстур и аудиофайлов. Программа требует от пользователя предоставить собственный легальный образ картриджа американского или европейского региона, проверяя его контрольную сумму по алгоритму SHA-1. Встроенный инструментарий собирает готовую библиотеку игры примерно за 1 минуту, после чего проект готов к работе.

Этот проект не содержит кода или данных игры. Программа запрашивает собственный дамп игры при первом запуске, проверяет его и собирает все необходимое локально.

- JonathanDC64, автор проекта

Графический движок порта переведен на OpenGL и поддерживает увеличение разрешения рендеринга до 16 раз относительно экрана портативной консоли, выдавая четкую картинку в 4K и выше. Дополнительно внедрены сглаживание текстур, устранение дрожания полигонов и поддержка широкоформатных экранов с соотношением сторон от 16:9 до 32:9 с настраиваемым интерфейсом. Ограничение базовой частоты кадров в 30 кадров заменено интерполяцией до 60 кадров в секунду или до частоты развертки монитора вплоть до 144 Гц с синхронизацией G-Sync и FreeSync.

Специфика консоли с 2 экранами переработана под стандартные мониторы. Дополнительный дисплей можно выводить в режиме картинка в картинке, размещать рядом, друг над другом или выносить в отдельное окно. Управление полностью адаптировано под геймпады и клавиатуру без необходимости касаться экрана курсором мыши, персонаж обучен полноценному аналоговому бегу, а выбор магии осуществляется через радиальное меню под правый стик.

Свежая сборка 0.2.0-alpha принесла поддержку европейской версии игры с немецким, французским и испанским языками, а также работающий сетевой мультиплеер через альтернативные серверы Wi-Fi Connection, включая Kaeru WFC и WiiLink WFC. На Windows также реализована локальная беспроводная связь между 2 запущенными копиями на 1 компьютере.

Разработка находится на стадии раннего альфа-тестирования, поэтому стабильность гарантируется только во вступительных локациях, а в европейском сетевом режиме зафиксирован редкий вылет у хоста. Из-за отсутствия цифрового сертификата защитник Windows SmartScreen может ошибочно помечать скомпилированные файлы. Версия для Linux упакована в формат AppImage и функционирует на портативной консоли Steam Deck в режиме рабочего стола.