Авторы Final Fantasy Resonance рассказали о боевой системе и 2D-HD ренессансе - игроков ждут лучшие идей Final Fantasy

Этим летом поклонники классических JRPG на трансляции Nintendo Direct получили анонс Final Fantasy Resonance — первой полноценной игры франшизы в стилистике HD-2D. Проект берет за основу мобильную игру Final Fantasy: Brave Exvius, но полностью переносит ее в сюжетный формат и обещает вернуть игроков во времена «золотой эры» пошаговых битв. Редакции портала IGN удалось побеседовать с создателями игры: продюсером Кейсуке Накадзимой и геймдиректором Хирото Фуруей, которые пролили свет на разработку проекта.

Идея сделать игру зародилась около 6-7 лет назад. Накадзима признался, что на фоне того, как современные проекты Final Fantasy перешли к чистой 3D-экшен-динамике, он всегда мечтал вернуться к своим корням серии. Разработчики задались целью возродить классический геймплей: отказ от обязательных спинномозговых реакций в пользу неспешных вдумчивых боев, возможность неспеша исследовать мир на традиционном дирижабле и акцент на глубокую историю отношений персонажей.

Сам сценарий Resonance позаимствован из сюжета первой арки мобильной Brave Exvius. Однако создатели уточнили, что нарратив не был скопирован вслепую. Диалоги переписали для адаптации под формат традиционного повествования. Геймдиректор подчеркнул, что ключевую роль в истории снова сыграют Кристаллы. В этот раз их интеграция в лор мира и сюжетные повороты будет «беспрецедентной», так как история сосредоточена на традиционном для FF сюжете: отчаянной попытке спасения целой планеты.

Авторы признались, что попытались совершить настоящий гибридный прорыв.

Мы поставили перед собой задачу смешать систему Профессий из Final Fantasy V, где вся суть заключалась в глубокой настройке, с уникальными индивидуальными чертами персонажей в стиле Final Fantasy VI.

— объяснил Фуруя. Балансировка этой гибридной механики оказалась главной трудностью для студии, так как необходимо было дать возможность игроку настроить класс каждого из заявленных 20 героев с уникальными приемами, Эсперами и Синергией, не скатив игру в банальную "серую" одинаковую кастомизацию для каждого. Динамика пошаговых битв будет разбавлена современным дополнением: системами стаггера/ошеломления как в FF 13/7 и врага с элементальными уязвимостями.

Рассуждая о нынешнем успехе Octopath Traveler, Persona или французской Clair Obscur, разработчики сошлись на мнении — мы находимся в состоянии настоящего ренессанса JRPG. Влияние консолей вроде Nintendo Switch и поколение повзрослевших дизайнеров, выросших на SNES — дает студиям бесценный шанс показать современному геймеру красоту старой эпохи. Задумка "продвинутого пикселя с классической тактикой и дирижаблем" совершенно точно не выглядит "древним куском архаики", если сделана талантливыми создателями и несет внутри современный лоск рендеров.