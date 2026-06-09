Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищена Denuvo на релизе

Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.
Вас ждет мир FINAL FANTASY в стиле пиксель-арт, прямо как в первых частях серии. Отправляйтесь в путь с товарищами, связанными узами судьбы, и призывайте виденья на помощь в сражениях. Раскройте правду о силе, которая грозит уничтожить весь мир.
Это больше как насмешка для динувки. Типа ты уже подохла но мы все равно тебя засунем в наши высера...
Но будет сделан обход, через гипервизор 😆
А я в очередной раз хочу напомнить, что хорошие игры в Денуве не нуждаются! Игроки и так побегут их покупать, ведь они хорошие. Ну а шлак, понятное дело, надо защищать, чтобы хоть кто-то это купил, потому что в другом случае их просто спиратят.
О нет, что же делать -_-
Мне кажется такие новости пишут с одной целью, чтобы потом написать новость о взломе этой игры