Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищена Denuvo на релизе

Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.

Вас ждет мир FINAL FANTASY в стиле пиксель-арт, прямо как в первых частях серии. Отправляйтесь в путь с товарищами, связанными узами судьбы, и призывайте виденья на помощь в сражениях. Раскройте правду о силе, которая грозит уничтожить весь мир.