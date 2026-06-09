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FINAL FANTASY RESONANCE 22.10.2026
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Ретро, Аниме
6.3 3 оценки

Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищена Denuvo на релизе

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.

Вас ждет мир FINAL FANTASY в стиле пиксель-арт, прямо как в первых частях серии. Отправляйтесь в путь с товарищами, связанными узами судьбы, и призывайте виденья на помощь в сражениях. Раскройте правду о силе, которая грозит уничтожить весь мир.

ПК
27
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Японка

Это больше как насмешка для динувки. Типа ты уже подохла но мы все равно тебя засунем в наши высера...

9
UralGames83Ru

Но будет сделан обход, через гипервизор 😆

7
Авраам Линкольн
Final Fantasy Resonance от Square Enix будет защищена Denuvo на релизе

А я в очередной раз хочу напомнить, что хорошие игры в Денуве не нуждаются! Игроки и так побегут их покупать, ведь они хорошие. Ну а шлак, понятное дело, надо защищать, чтобы хоть кто-то это купил, потому что в другом случае их просто спиратят.

6
Jarvis666

О нет, что же делать -_-

3
GregorNN

Мне кажется такие новости пишут с одной целью, чтобы потом написать новость о взломе этой игры

3
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