FINAL FANTASY RESONANCE переносит историю Brave Exvius в HD-2D и уже доступна на консолях и ПК

Square Enix выпустила FINAL FANTASY RESONANCE — первую игру серии FINAL FANTASY в формате HD-2D. Ролевая игра уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Xbox на ПК. Перед покупкой можно опробовать бесплатную демоверсию, причём прогресс из неё разрешается перенести в полную версию на всех платформах.

В основе проекта лежит первый сюжетный цикл мобильной FINAL FANTASY Brave Exvius, однако разработчики не ограничились прямым портированием. Историю и игровой процесс переработали, превратив их в полноценную консольную RPG с пошаговыми сражениями и графикой, сочетающей пиксельную эстетику с современными визуальными эффектами.

Главным героем выступает Рейн, молодой рыцарь Королевства Грандшельт, который вместе с другом детства Ласвеллом отправляется в опасное путешествие. Игрокам предстоит собирать отряд, использовать «Видения» — образы персонажей серии с уникальными способностями, — находить слабости противников и получать дополнительные ходы, пробивая их оборону. В приключении также появятся знакомые поклонникам чокобо, эсперы, воздушные корабли и герои вроде Клауда, Тидуса и Воина Света.

Помимо основной истории, FINAL FANTASY RESONANCE предлагает дополнительные испытания, включая Колизей, сражения с могущественными противниками из Палаты Оружия и битву с Ultima Weapon. Проект стремится объединить ностальгию по классическим частям серии с более современной боевой системой и выразительной HD-2D-графикой.