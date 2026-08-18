Final Fantasy Resonance показала Лукового рыцаря - универсального бойца, способного менять стиль прямо в бою

Square Enix продолжает знакомить игроков с союзниками Final Fantasy Resonance, и новым героем в серии трейлеров стал Луковый рыцарь. Персонаж появится в игре наравне с уже представленными Воином Света и Ноктисом и, судя по показанным возможностям, способен закрыть сразу несколько ролей в отряде.

По сюжету Луковый рыцарь — один из четырёх юношей из разных стран, которых Кристаллы избрали для великих свершений. Его главная мечта — стать великим воином, и владение мечом позволяет ему уверенно сражаться на ближней дистанции.

Однако одним классом возможности героя не ограничиваются. Луковый рыцарь способен менять боевой стиль и переходить в режим ниндзя или мага. Благодаря этому он может атаковать противников с расстояния, использовать различные способности и подстраиваться под ситуацию на поле боя.

Именно универсальность становится главной особенностью нового союзника. В одном сражении он способен выступать как классический мечник, а в другом — переключаться на дистанционные атаки и магические способности. Такой набор возможностей потенциально делает Лукового рыцаря одним из наиболее гибких персонажей среди уже представленных «Видений».

Final Fantasy Resonance сочетает оригинальную историю с персонажами и элементами разных игр серии Final Fantasy. Разработчики постепенно раскрывают состав героев, которые смогут присоединиться к команде игрока, и Луковый рыцарь заметно выделяется на фоне более специализированных персонажей.

Релиз Final Fantasy Resonance запланирован на 22 октября на ПК и консолях.