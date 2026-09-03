Final Fantasy Resonance получила демо и Сефирота - релиз состоится 22 октября

Square Enix и Sony объявили во время State of Play о выходе демо-версии Final Fantasy Resonance. Ознакомиться с игрой можно уже сегодня, за несколько недель до полноценного релиза, который состоится 22 октября.

Final Fantasy Resonance выйдет сразу на нескольких платформах: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch и ПК. Таким образом, попробовать проект смогут владельцы практически всех актуальных игровых систем.

Одновременно разработчики подтвердили появление в игре Сефирота. Для Final Fantasy Resonance это вполне закономерное дополнение: проект представляет собой значительно переработанную версию мобильной Final Fantasy Brave Exvius, где встречались многочисленные персонажи из разных частей серии. В игре также появится Клауд.

Появление Сефирота ранее не было официально подтверждено, поэтому теперь поклонники серии могут рассчитывать на встречу с одним из самых узнаваемых персонажей Final Fantasy. Демо уже доступно, а полноценный релиз Final Fantasy Resonance состоится 22 октября.