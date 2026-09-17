Final Fantasy Resonance получила трейлер с TGS 2026 - классическая RPG впервые в серии перешла на HD-2D

Square Enix представила трейлер Final Fantasy Resonance в рамках Tokyo Game Show 2026. Пошаговая RPG от Square Enix и Lancarse станет первой игрой серии, выполненной в фирменном стиле HD-2D, который объединяет пиксельных персонажей с объёмными локациями и современными визуальными эффектами.

Сюжет отправит игроков в новый пиксельный мир Final Fantasy, где герои, связанные узами судьбы, пытаются раскрыть тайну таинственной Силы, способной привести мир к гибели. В путешествии им встретятся знакомые элементы серии — кристаллы, воздушные корабли, эсперы и муглы.

Основой игрового процесса станут пошаговые сражения. Игрокам потребуется находить слабости противников, выводить их из строя и разрушать защиту, чтобы получать дополнительные ходы. Важную роль также сыграют атаки «Резонанс», позволяющие проводить мощные кинематографические комбинации.

Дополнительным элементом станет система Final Fantasy Legends. Она позволит призывать «Видения» — образы знакомых персонажей Final Fantasy, которые присоединяются к отряду и используют собственные способности. Благодаря этому игроки смогут по-разному настраивать состав команды и подбирать сочетания навыков под свой стиль прохождения.

Помимо основной истории, Final Fantasy Resonance предложит дополнительные испытания и активности. Среди них появятся Колизей со смертоносными монстрами, Пространство Оружия с врагами, заключёнными внутри легендарного оружия, а также встречи со странствующим мастером меча Гильгамешем и финальная битва с Ultima Weapon.

Final Fantasy Resonance выйдет 22 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК в Steam и Microsoft Store. Игра станет необычным возвращением серии к пиксельной эстетике, но уже с современным подходом HD-2D.