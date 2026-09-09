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FINAL FANTASY RESONANCE 22.10.2026
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Ретро, Аниме
5.6 25 оценок

Final Fantasy Resonance получила трейлер со Скволлом из Final Fantasy VIII - мастер меча присоединится к команде

butcher69 butcher69

Square Enix продолжает знакомить игроков с героями Final Fantasy Resonance, и на этот раз разработчики показали Скволла Леонхарта из Final Fantasy VIII. В грядущей RPG замкнутый мастер меча станет одним из потенциальных союзников главных героев.

Скволл практически полностью посвятил себя совершенствованию навыков владения клинком. В бою это проявляется особенно ярко: герой способен быстро расправляться сразу с несколькими противниками, демонстрируя серию эффектных ударов.

При этом Скволл полагается не только на мастерство мечника. Он может наполнить своё оружие силой природы и ударить им по земле, подняв почву под ногами противников. Такая способность позволяет ему одновременно наносить урон и контролировать большую группу врагов.

В трейлере также показано, что Скволлу предстоит сражаться бок о бок с другими знакомыми героями серии, включая Лайтнинг, Ноктиса и Воина Света. Вместе им придётся противостоять Сефироту, который уже успел продемонстрировать внушительную силу.

Final Fantasy Resonance выйдет 22 октября. Новый трейлер даёт возможность поближе познакомиться со Скволлом и оценить его боевые способности до релиза.

Трейлеры 8
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
saa0891
3
empirionth

До него ведь никто не умел мечем пользоваться... И ни слова про его огнестрел в его же мече

2
Light Hearted
мастер меча

Учи матчасть. В игре Final Fantasy VIII нет мечей.

yo ho ho

ранзекукен

1qXILL_DDF

Когда-нибудь они наконец сделают ремейк восьмёрки

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