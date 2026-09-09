Final Fantasy Resonance получила трейлер со Скволлом из Final Fantasy VIII - мастер меча присоединится к команде

Square Enix продолжает знакомить игроков с героями Final Fantasy Resonance, и на этот раз разработчики показали Скволла Леонхарта из Final Fantasy VIII. В грядущей RPG замкнутый мастер меча станет одним из потенциальных союзников главных героев.
Скволл практически полностью посвятил себя совершенствованию навыков владения клинком. В бою это проявляется особенно ярко: герой способен быстро расправляться сразу с несколькими противниками, демонстрируя серию эффектных ударов.
При этом Скволл полагается не только на мастерство мечника. Он может наполнить своё оружие силой природы и ударить им по земле, подняв почву под ногами противников. Такая способность позволяет ему одновременно наносить урон и контролировать большую группу врагов.
В трейлере также показано, что Скволлу предстоит сражаться бок о бок с другими знакомыми героями серии, включая Лайтнинг, Ноктиса и Воина Света. Вместе им придётся противостоять Сефироту, который уже успел продемонстрировать внушительную силу.
Final Fantasy Resonance выйдет 22 октября. Новый трейлер даёт возможность поближе познакомиться со Скволлом и оценить его боевые способности до релиза.
До него ведь никто не умел мечем пользоваться... И ни слова про его огнестрел в его же мече
Учи матчасть. В игре Final Fantasy VIII нет мечей.
ранзекукен
Когда-нибудь они наконец сделают ремейк восьмёрки