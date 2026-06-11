Final Fantasy Resonance вернёт случайные встречи и сложных боссов как в классических Final Fantasy

Разработчики Final Fantasy Resonance сознательно отказались от одной из самых популярных механик современных JRPG — отображения врагов на карте. Вместо этого в игре вернутся классические случайные столкновения, знакомые поклонникам ранних частей серии.

Продюсер проекта Кейсуке Накасима объяснил, что так называемые «символьные встречи», когда игрок сам решает, вступать в бой или нет, дают больше свободы, но лишают приключение запоминающихся моментов.

По его словам, именно случайные битвы создают истории, которые остаются в памяти: неожиданные сложные враги, борьба за выживание в подземелье, редкие награды и чувство облегчения после победы.

При этом авторы понимают, что подобная система может раздражать игроков. Поэтому в головоломных подземельях частота столкновений будет снижена, а мини-карта станет показывать, насколько близко следующее сражение.

Директор игры Хирото Фуруя добавил, что такой подход лучше передаёт ощущение покорения подземелий. Игрокам придётся продвигаться вперёд, управлять ресурсами и справляться со всеми опасностями на пути, а не просто обходить большинство противников.

Сложность также станет важной частью опыта. По словам боевого директора Такаши Сираги, обычный режим специально сделан достаточно требовательным. Боссы должны заставлять игроков менять состав команды, экспериментировать с тактикой и учиться на поражениях.

Для тех, кто предпочитает более расслабленное прохождение, в игре предусмотрят упрощённый казуальный режим.