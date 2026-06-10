Final Fantasy возвращается к корням: Resonance объединит HD-2D, пошаговые бои и наследие Brave Exvius

Square Enix официально представила Final Fantasy Resonance — новую JRPG во вселенной Final Fantasy, выполненную в популярном визуальном стиле HD-2D. Игра выйдет уже 22 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2, а её основой станет сюжетная линия мобильной Final Fantasy Brave Exvius.

Главным героем станет рыцарь Рейн — сын правителя королевства Грандшелт, который вместе со своими спутниками отправится в путешествие по нескольким континентам ради спасения мира. Судя по первым кадрам, Square Enix делает ставку не только на ностальгию, но и на максимально «классическое» ощущение Final Fantasy: воздушные корабли, кристаллы, чокобо, муглы и эсперы здесь занимают центральное место.

Особое внимание привлекла боевая система. В отличие от многих современных частей серии, Resonance использует традиционные пошаговые сражения вместо Active Time Battle. На фоне экспериментов последних лет это выглядит почти как сознательное возвращение к корням франшизы — шаг, который наверняка оценят поклонники старых JRPG эпохи SNES и PlayStation.

В боях можно будет призывать «виденья» — фантомов культовых героев Final Fantasy, связанных с разными профессиями. Кроме того, разработчики обещают насыщенный контентом мир: игроков ждут Колизей, легендарный Гильгамеш, особые противники в Оружейной и множество дополнительных активностей.

Музыкальная основа игры позаимствована из Brave Exvius, но для Resonance записали более 30 новых композиций. При этом русская локализация пока не заявлена, что наверняка разочарует часть аудитории.

Судя по анонсу, Final Fantasy Resonance выглядит как попытка Square Enix объединить эстетику Octopath Traveler, дух классических частей серии и популярность Brave Exvius в одном проекте — и пока это сочетание выглядит неожиданно удачным.