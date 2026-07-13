Каждый пиксель имел значение: Square Enix рассказала, почему создание Final Fantasy Resonance оказалось таким сложным

Square Enix поделилась новыми подробностями разработки Final Fantasy Resonance и рассказала, что создание визуального стиля HD-2D оказалось гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. По словам продюсера Кисэки Накасимы, даже незначительное изменение положения камеры могло полностью разрушить ощущение классической двухмерной графики.

Разработчики признались, что экспериментировали с разными технологиями, включая воксельную графику и сочетание нескольких 2D-эффектов, однако в итоге остановились на HD-2D. Такой подход позволил совместить пиксельную графику с трёхмерным окружением и кинематографичной постановкой, сохранив атмосферу классических Final Fantasy.

По словам Накасимы, команде буквально приходилось вручную корректировать изображение «пиксель за пикселем», чтобы игра сохраняла нужный визуальный эффект независимо от движения камеры. Особенно сложной задачей стало сочетание 2D-персонажей с трёхмерным миром.

Отдельное внимание разработчики уделили боевой системе. В Final Fantasy Resonance сохранится классический пошаговый геймплей, который дополнят более динамичные комбо и глубокая система настройки отряда. В сражениях будут использоваться 26 героев из разных частей серии Final Fantasy, и, как подчеркнули в Square Enix, команда постаралась сделать каждого из них одинаково полезным, чтобы игрокам не приходилось выбирать персонажей только из-за их эффективности.

Релиз Final Fantasy Resonance запланирован на 22 октября для PC, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.