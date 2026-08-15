Принц Ноктис возвращается в бой: новый трейлер Final Fantasy Resonance показал его способности

Разработчики Final Fantasy Resonance представили новый трейлер игры, посвящённый Ноктису Люцису Кэлуму — принцу Люциса и одному из главных героев Final Fantasy XV. В ролике показали его боевые способности и стремительные атаки, которые он сможет использовать в сражениях.

Ноктис способен совершать воздушные атаки, наносить мощные удары с высоты и использовать световые способности. Особое место в его арсенале занимают мечи, с которыми герой расправляется с противниками с характерной для него скоростью.

Новый персонаж присоединится к команде игрока в Final Fantasy Resonance и сможет эффективно сочетаться с уже показанным Воином Света. Судя по трейлеру, Ноктис станет одним из наиболее мобильных и атакующих героев в составе.

Final Fantasy Resonance выйдет 22 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.