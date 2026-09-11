Создатели Final Fantasy Resonance раскрыли причины шестилетней разработки и полного отказа от платных дополнений

Создание ролевой игры Final Fantasy Resonance в стилистике HD-2D растянулось на внушительные 6 лет, породив в сообществе немало вопросов к целесообразности столь долгого производственного цикла. Ситуацию обостряла настороженность игроков по поводу мобильных корней проекта, взявшего за основу условно-бесплатную Final Fantasy Brave Exvius. В рамках фестиваля PAX West 2026 ключевые разработчики из Square Enix решили открыто ответить на претензии аудитории и пролить свет на закулисные сложности производства.

Режиссер проекта Хирото Фуруя попытался сразу отсечь любые ассоциации со смартфонным прошлым первоисточника, заявив, что команда не занималась банальным портированием или растягиванием мобильной игры под экраны телевизоров и мониторов. Авторы полностью демонтировали исходный код и механики, выстроив сюжетную линию и боевую систему с чистого листа. В консольной версии упор сделан на глубокие пошаговые сражения, тактическую систему оглушения врагов и комплексное взаимодействие отряда, что полностью избавляет проект от сессионного мобильного формата.

Столь затяжной срок создания, превысивший 5 лет, разработчики объяснили жесткими корпоративными рамками. Продюсер Кэйсукэ Накасима признал, что процесс выпуска одиночных игр с каждым годом усложняется, а культовое имя Final Fantasy накладывает огромный груз ответственности. Руководство издательства выставило крайне высокую планку стандартов для проекта в формате HD-2D, и команде потребовались годы полировки, чтобы доказать право игры носить статус полноценного номерного ответвления.

Желание защитить репутацию бренда привело к неожиданному решению для современной рыночной политики Square Enix. Накасима официально объявил, что авторы полностью отказались от планов по выпуску платных дополнений или платных наборов героев. Все ресурсы и бюджет были направлены исключительно на базовую кампанию, чтобы пользователи получили самодостаточный и цельный проект без вырезанного контента и навязчивой монетизации.

Стремление выпустить идеальную и законченную игру оказалось связано и с личным опытом продюсера. Накасима вспомнил прохождение культовой Kingdom Hearts 2 на PlayStation 2, когда его диск с игрой из-за дефекта намертво зависал прямо на финальном ролике. Долгие попытки преодолеть системный сбой ради заветных титров глубоко врезались в память разработчика и сформировали его подход к дизайну, в котором игра обязана дарить безупречный опыт от пролога до финала без недосказанности и технических преград.