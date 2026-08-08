Square Enix показала новый трейлер Final Fantasy Resonance с Воином Света

Square Enix показала новый трейлер Final Fantasy Resonance, посвященный Воину Света из первой Final Fantasy. И если раньше персонаж был скорее легендарной фигурой, то в новой игре он лично выходит на поле боя и демонстрирует, почему его имя стало частью истории серии.

В ролике Воин Света обрушивается на противников сверху и создает из чистого света гигантские копья, которые с огромной силой вонзаются в землю. Атака выглядит настолько разрушительной, что кажется способной за несколько секунд очистить целое поле боя.

При этом разработчики делают ставку не только на зрелищность. Final Fantasy Resonance сочетает HD-2D-графику с анимационными сценами и масштабными визуальными эффектами, благодаря чему способности легендарных персонажей выглядят особенно эффектно.

Воин Света будет находиться в Святилище Света, где игрок сможет заручиться его поддержкой. Однако он не ограничится ролью сюжетного персонажа и непосредственно поможет героям в сражениях.

Final Fantasy Resonance выйдет 22 октября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC. Судя по новому трейлеру, Square Enix явно готовит для поклонников серии не просто красивую стилизацию под классику, а настоящее визуальное шоу с очень мощными героями.