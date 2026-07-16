Трейлер Final Fantasy Resonance показал мир, героев и боевую систему - Square Enix раскрыла новые детали будущей jRPG

Square Enix представила новый трейлер Final Fantasy Resonance, посвятив его ключевым особенностям будущей jRPG. В ролике разработчики продемонстрировали графику в стиле HD-2D с пиксельными персонажами, новые сюжетные локации, героев и элементы боевой системы. Релиз игры состоится 22 октября на PC, PS5, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Во время путешествия игроки посетят несколько крупных городов, включая промышленную Дилмагию — родину технологии дирижаблей и первого Сида, — а также столицу федерации Олдерион, построенную вокруг гигантских водных ресурсов и находящуюся под защитой Стражей Воды.

Трейлер также знакомит с новыми персонажами. Среди них — юная инженер Лид, мечтающая стать новым Сидом и сражающаяся вместе с механическим шокобо Мечабо, а также талантливый стратег Никол, происходящий из семьи защитников Святилища Воды. Главными противниками станут Veritas of the Heavens и Veritas of the Waters — могущественные воины, стремящиеся уничтожить Кристаллы.

Одной из главных особенностей игры станет система Visions, позволяющая призывать кристаллизованные образы легендарных героев серии. Если игроку удастся в одном ходу ввести всех противников в состояние Stagger, можно активировать Resonance — мощную совместную атаку с использованием выбранного Vision. Помимо новых персонажей, в игре появятся культовые герои прошлых частей серии, включая Сесила Харви, Бартца Клаузера, Сквала Леонхарта, Зидана Трибала и Тидуса.

Новый трейлер показывает, что Final Fantasy Resonance делает ставку не только на узнаваемую эстетику HD-2D, но и на сочетание классических элементов серии с новыми механиками, объединяющими персонажей из разных эпох Final Fantasy.