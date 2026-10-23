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FINAL FANTASY RESONANCE 22.10.2026
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Ретро, Аниме
5.5 28 оценок

У Irdeto опять проблемы: ARTIFACT вернулся, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для Final Fantasy Resonanse

AceTheKing AceTheKing

Взломщик ARTIFACT вернулся спустя несколько недель отсутствия, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для свежей Final Fantasy Resonanse.

Final Fantasy Resonanse "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

ARTIFACT подтвердил, что Irdeto действительно усовершенствовала Denuvo в последних релизах, что потребовало доработок гипервизора - поэтому он отсутствовал некоторое время. Судя по всему, теперь гипервизор-взломы вновь вернутся для PC-пиратов.

Учитывая скорый релиз крупной новинки в лице Phantom Blade Zero - его возвращение может быть как никогда актуально.

ПК 2
23
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Семафор

Artfact

Merci

12
Не читаю ответы

Опять этот узкоспециализированный взлом для 10% геймеров (от силы). А что остальным 90% делать?

ARTIFACT, займись делом, наконец - вишь щя на Войса насели, дык помоги ему, подхвати упавшее знамя и начни нормальные взломы делать а то все какими то огородами пытаешься обойти. Этот вср...тый гипервизор-взлом будет работать до первой обновы Винды, а традиционка почти на века!

Надеюсь у Войсес 38 все будет норм и он позаботился о своей конфиденциальности как ФитГерл в свое время. На нее тож были наседали всякие пешки корпоратов.

12
BattleEffect

Испугался, думал Valveвский