У Irdeto опять проблемы: ARTIFACT вернулся, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для Final Fantasy Resonanse

Взломщик ARTIFACT вернулся спустя несколько недель отсутствия, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для свежей Final Fantasy Resonanse.
ARTIFACT подтвердил, что Irdeto действительно усовершенствовала Denuvo в последних релизах, что потребовало доработок гипервизора - поэтому он отсутствовал некоторое время. Судя по всему, теперь гипервизор-взломы вновь вернутся для PC-пиратов.
Учитывая скорый релиз крупной новинки в лице Phantom Blade Zero - его возвращение может быть как никогда актуально.
Artfact
Merci
Опять этот узкоспециализированный взлом для 10% геймеров (от силы). А что остальным 90% делать?
ARTIFACT, займись делом, наконец - вишь щя на Войса насели, дык помоги ему, подхвати упавшее знамя и начни нормальные взломы делать а то все какими то огородами пытаешься обойти. Этот вср...тый гипервизор-взлом будет работать до первой обновы Винды, а традиционка почти на века!
Надеюсь у Войсес 38 все будет норм и он позаботился о своей конфиденциальности как ФитГерл в свое время. На нее тож были наседали всякие пешки корпоратов.
Испугался, думал Valveвский