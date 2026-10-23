У Irdeto опять проблемы: ARTIFACT вернулся, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для Final Fantasy Resonanse

Взломщик ARTIFACT вернулся спустя несколько недель отсутствия, выпустив гипервизор-взлом защиты Denuvo для свежей Final Fantasy Resonanse.

ARTIFACT подтвердил, что Irdeto действительно усовершенствовала Denuvo в последних релизах, что потребовало доработок гипервизора - поэтому он отсутствовал некоторое время. Судя по всему, теперь гипервизор-взломы вновь вернутся для PC-пиратов.

Учитывая скорый релиз крупной новинки в лице Phantom Blade Zero - его возвращение может быть как никогда актуально.